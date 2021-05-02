İsmail Balaban'dan nişanlısıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın teklifine yanıt

02.05.2021 - 10:41
"GAMZE BENİ ARADI"
survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde, eleme konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın nişanlısı ile ilgili yaşadığı duruma değindi. Annesinin nişanlısı hakkında söylediği sözler karşısında kararsız kalan İsmail'e Acun Ilıcalı, "Şöyle bir gelişme oldu. Gamze beni aradı. Gamze ile görüştüm ben. Gamze için şöyle bir durum oldu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinden bir baskı oluşturdu. O konuşmadan ailesi son derece rahatsız oldu. Ben bu konu çözülsün iletişimden dolayı eksik olmasın diye sana konuşma hakkı verdim" dedi.
Acun Ilıcalı'nın nişanlısı ile görüşüp görüşmeyeceğini sorması üzerine İsmail Balaban, düşünmek istediğini belirtti.
"Annemle konuştum ve benim için kırıcı konuşmalar geçti. Bayağı üzüldüm. Kimse ile konuşamıyorum. Özellikle annemi merak ediyorum. Oyunlarda bunu yansıtmamaya çalıştım. Hala aklım orada. Ne oldu, ne bitti, durumu ne sağlığı ne? Merak ediyorum" diyen İsmail ise yeniden söz hakkı alarak nişanlısı ile telefonda görüşmek istediğini söyledi.
Acun Ilıcalı da görüşmenin yapılması için iletişim sağlanacağını dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Geçen haftaya Survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan için "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" dedi.
Acun Ilıcalı duyduğu sözler sonrası gözyaşlarını tutamayan İsmail Balaban'a isterse nişanlısıyla konuşma hakkı verileceğini söyledi. İsmail ise nişanlısı yerine tekrar annesiyle konuşmak istediğini belirtti. Yaşananlar sonrası Survivor 2021'in 29 Nisan tarihli 80. bölümünde İsmail Balaban sessizliğini bozdu.
Adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi:
"Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada."
"BİR BİLDİĞİ VARDIR"
"Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır."
"DETAYLARI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
"Kafam hala orada, annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum. Annemin sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Babamı, kardeşlerimi... Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum."
Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı. İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.
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