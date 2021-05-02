İsmail Balaban'dan nişanlısıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın teklifine yanıt

"Annemle konuştum ve benim için kırıcı konuşmalar geçti. Bayağı üzüldüm. Kimse ile konuşamıyorum. Özellikle annemi merak ediyorum. Oyunlarda bunu yansıtmamaya çalıştım. Hala aklım orada. Ne oldu, ne bitti, durumu ne sağlığı ne? Merak ediyorum" diyen İsmail ise yeniden söz hakkı alarak nişanlısı ile telefonda görüşmek istediğini söyledi.

Acun Ilıcalı da görüşmenin yapılması için iletişim sağlanacağını dile getirdi.