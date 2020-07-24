İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki ayrılığında sebep Merve Çağıran iddiası

24.07.2020 - 11:00
Sürpriz tatil, akıllara “Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?” sorusunu getirdi.
4 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ
Bir süre önce ayrılık kararı alan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çiftİ, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.
"ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ"
Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti.
BİR SÜRE DAHA AYNI EVDE
Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki’nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.