Ispanak yemenin zararı varmış: Vücuda faydalarıyla biliniyordu

DEMİR EMİLİMİ ZORLUKLARI

Ispanak hem olmayan demirin bir kaynağı olsa da, oksalatların varlığı emilimini engelleyebilir. Demir emilimini artırmak için ıspanağı turunçgiller veya dolmalık biber gibi C vitamini açısından zengin yiyeceklerle tüketmeniz önerilir. Demir için yalnızca ıspanağa güvenmek, özellikle demir ihtiyacı artan kişiler için yeterli olmayabilir.



HİSTAMİN İNTOLERANSI BELİRTİLERİ



Ispanak histamin salgılayan bir yiyecek olarak kabul edilir, yani vücutta histamin salınımını tetikleyebilir. Histamin intoleransı olan kişilerde bu, baş ağrısı, cilt döküntüleri, burun tıkanıklığı veya sindirim sorunları gibi belirtilere yol açabilir. Histamin intoleransı olanlar ıspanak ve diğer histamin salgılayan yiyeceklerin tüketiminden kaçınmalı veya bunları sınırlamalıdır.