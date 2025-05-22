Ispanak yemenin zararı varmış: Vücuda faydalarıyla biliniyordu
Ispanak zengin besin değeriyle en sağlıklı gıdalar arasında yer alır. Yüksek oksalat seviyeleri böbrek taşlarına ve mineral emiliminin azalmasına neden olabilir. Ancak ıspanak tüketiminde ölçülü olmak önemlidir. Çünkü aşırı ıspanak tüketimi sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Ispanak, yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği nedeniyle çok sayıda sağlık yararı sunan besin açısından zengin bir besindir. Bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilir, göz sağlığını iyileştirebilir, kan basıncını düşürebilir ve kalp hastalığı ve kansere karşı koruyabilir. Aslında ıspanak, çeşitli çalışmalara göre demir, kalsiyum ve A ve K vitaminleri gibi temel besinlerle dolu bir süper gıda olarak bilinir. Ancak aşırı tüketimi birkaç gözden kaçan yan etkiye yol açabilir.