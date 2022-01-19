İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz kayınvalidesinin 45 yıl önceki kıyafetini giydi

Haberler 19.01.2022 - 10:29
İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi, Kraliçe Letizia, başkent Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda büyükelçilere yeni yıl resepsiyonu verdi.
44 yaşındaki iki çocuk annesi Letizia, resepsiyonda kayınvalidesi, eski kraliçe Sofia'nın 1977'de Almanya ziyaretinde kullandığı kıyafeti giydi.
Valentino marka kıyafet, yeşil, kabarık bir etek ve çiçekli bir bluzdan oluşuyor.
Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kıyafetinin estetiğine sadık kalarak aksesuarlarını minimumda tuttu.
Kraliyet ailesi kadınların stillerinden söz edilince genellikle akla Prenses Diana, Kate Middleton ya da Meghan Markle geliyor. Ancak İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz bu noktada atlanmaması gereken biri isim olarak kabul ediliyor. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde. İşte Kraliçe Letizia Ortiz'in ilginz hikayesi.
Önce bir muhabir ardından da haber spikeri olan, bugün ise dünyanın stil ikonlarından biri haline gelen Letizia'nın hayatını 2003 yılında değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin ideal damat adayı Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu.
Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.
Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi.Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.
Kraliçe Letizia, en çok giyimi kuşamı ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen incecik, hatta kimi zaman aşırı zayıf görüntüsü dikkat çekiyor Letizia'nın.
Onunla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de yüzünün yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine daha genç görünmesi. Bu konuda da çok sayıda iddia var. Birçok kişiye göre Letizia'nın çok iyi bir estetik doktoru var ve doğal görünümlü uygulamalarla yüzünün gençliğini korumasına yardımcı oluyor.
Bulunduğu konum gereği daha ciddi bir tarz benimsese de, renklerle oynama konusunda çekimser kalmıyor Ortiz.
Özellikle elbise seçimleriyle göz dolduruyor ve dünya çapındaki kraliyet ailesi mensubu kadınlar içinde açık ara en şık isimlerden biri olmayı başarıyor.