İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz kayınvalidesinin 45 yıl önceki kıyafetini giydi

Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.