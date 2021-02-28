İspanya Kraliyet Ailesi'nin zor günleri: Yolsuzluk suçlamasının ardından Başbakan Sanchez'den Kral Carlos'a tepki



İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan eski Kral Juan Carlos'un ülkeyi terk etmesinin ardından konuşan, Başbakan Pedro Sanchez kralın vergi borçlarına tepki gösterdi. Başbakan Sanchez, "Gayri medeni davranışlar kabul edilemez" dedi.

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28.02.2021 - 10:25

Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıaya kalarak ülkesini terk eden eski İspanya Kralı Juan Carlos'un vergi borçlarını kapatmak için maliyeye 4,4 milyon euro daha ödediği açıklandı.

Carlos'un vergi skandalının yeniden gündeme gelmesi üzerine Başbakan Pedro Sanchez kralın gayri medeni bulduğu davranışlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.







Kurumları veya monarşiyi suçlamadığının altını çizen Başbakan, ortada bir bireyin davranışlarının söz konusu olduğunu ve mevcut kral VI. Felipe'ye tam destek verdiğini hatırlattı.







83 yaşındaki eski kralı temsil eden avukatlık bürosu, son vergi ödemesinin daha önce beyan edilmeyen yardımlarla ilgili olduğunu aktardı.







Açıklamaya göre, avukatlık ofisi, eski kralın geriye dönük borçlarını kapattığını ve vergi sorumluluğunu yerine getirdiğini açıkladı.

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