İspanya'da restoran sektörü 'yeni normal'e uyum sağlamaya çalışıyor

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 15:13
İspanya Restoran Sahipleri Derneği, corona virüsten dolayı restoranların yüzde 20'sinin kapanacağının öngörüldüğünü açıkladı.
Sektör olarak İspanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasındaki paylarının yüzde 6,2 olduğunu kaydeden dernek temsilcileri, yaklaşık 280 bin bar ve restoranda 1,7 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti.
Yeni şartlar kapsamında en fazla 15 kişi birlikte yemek yiyebiliyorken, kağıt menüler kaldırılıp, her yeni müşteride masaların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmesi gerekiyor.