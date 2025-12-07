İspanya’dan motosikletle 4,5 günde geldi. Türkiye sınırında gözyaşlarını tutamadı

Güvenlik konusunda hiç sorun yaşamadığını anlatan Akbaş, "Ben sabah saat 5 gibi Yunanistan'da indim. 5'ten sonra benim belirlediğim güzergahta yaklaşık 200 kilometre kadar hiçbir şekilde benzinlik veya dinlenme tesisi tarzında hiçbir şey yoktu. Buna rağmen asla korkma veya güvenlikle alakalı bir sorun yaşamadım ama tabii ki orada bir problem olsaydı, bir arıza olsaydı evet orada biraz sorun yaşayabilirdim. Sanırım ben Türkiye'ye gelene kadar annem hiç uyumadı. Aslında motora binmemi çok istemiyor ama tabii ki bu artık maalesef imkansız bir şey. Yaz ayı olsaydı çadır olabilirdi. Keyifli oluyor çadırla konaklamak ama sadece Roma'da konakladım. Roma'ya da sanırım gece saat 1 buçuk gibi indim ve diğer gemi akşam saat 7 buçukta olduğu için o arada bir konakladım. Yaklaşık 7 saat kadar" şeklinde konuştu.

Türkiye sınır kapısında güzel tepkiler aldığını ifade eden Akbaş, "Genelde yakın bir bölgede gezdim ve geldim zannediyorlar. Aslında bir uçtan bir uca geldim. Hepsi de tebrik ediyor. Yunanistan bölgesinden Türkiye sınırına girdiğimde bir anda Yunan bayraklarından Türk bayraklarına geçiyorsun, geçişte gerçekten gözlerimden yaş geldi. Gerçekten ağladım orada. Sağ olsun asker arkadaşlara hatta yolun tıkandığını falan söyledim. Onlar yolu açıp diğer araçların geçmesini falan sağladılar. İleride de aynı şekilde, pasaport kontrolünde de aynı şekilde. Böyle ülkeme girdiğim için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıydım. Ben biraz fazla milliyetçi bir insanım" diye konuştu.

Akbaş, asıl hedefinin dünyayı gezmek olduğunu çocuğu büyüdüğünde de birlikte seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Aynı zamanda Akbaş, bir sonraki yolculuğunu ise tek başına değil, birkaç kadın arkadaşıyla konvoy halinde yapmak istediğini söyledi.