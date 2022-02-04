İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino eşitlik eleştirisinde bulundu. Calvino, artık kadın konuşmacıların erkeklerle eşit temsil edilmediği organizasyonlara katılmayacağını açıkladı. (Fotoğraflar: AFP)

Haberler 04.02.2022 - 11:31

İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım - 1

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino artık kadın konuşmacıların erkeklerle eşit temsil edilmediği organizasyonlara katılmayacağını duyurdu.


İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım - 2

Tarihinde ilk defa kadın bakan sayısının erkek bakandan fazla olduğu hükümette aynı zamanda başbakan yardımcılığı da yapan Calvino cinsiyet eşitliğinde elde edilen kazanımların kaybedilme riskinin olduğunu belirtti.


İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım - 3

euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Katıldığı paneldeki eşit temsili tebrik eden bakan "Artık tek kadının ben olduğum fotoğraflar vermeyeceğim. Tek kadının ben olduğum bir tartışmada yer almayacağım" dedi.


İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım - 4

Daha önce sadece kendisinin o da bakan olduğu için kadın olduğu organizasyonlara katıldığını belirten Calvino toplumun yarısının temsil edilmemesini artık normal kabul edilemeyeceğini aktardı.


İspanyol bakan Nadia Calvino'nun eşitlik isyanı: Erkek konuşmacıların olduğu panellere katılmayacağım - 5

İspanya'daki şirketlerin yönetim kurullarında yüzde 30 olan kadın oranının 2022 sonuna kadar yüzde 40'a çıkarılmasını hedefleniyor.

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