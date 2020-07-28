İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İspanyol bir hayranı evinin her köşesini oyuncunun resimleriyle doldurmakla yetinmedi, binanın dış cephesine de Yaman'ın resmini yaptırdı.

28.07.2020 - 15:33

İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 1
Ünlü oyuncu Can Yaman’ın Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da da oldukça fazla kadın hayranı var.
İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 2
Bu kadınlardan biri sevgisini evine taşıdı ve duvarlarına Yaman’ın fotoğraflarını astı.
İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 3

Bununla da yetinme eyen Can Yaman hayranı, evin dış duvarına da Yaman’ın resmini çizdirdi.

İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 4
Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.
İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 5
İspanya'da son dönemlerde revaçta olan Erkenci Kuş ile Dolunay dizilerini izleyen ve Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, daha önce de oyuncuyu görmek için Madrid havalimanına akın etmişti.
İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı - 6

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