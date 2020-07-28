İspanyol kadın Can Yaman hayranlığını evinin dış duvarına kadar taşıdı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İspanyol bir hayranı evinin her köşesini oyuncunun resimleriyle doldurmakla yetinmedi, binanın dış cephesine de Yaman'ın resmini yaptırdı.

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28.07.2020 - 15:33

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da da oldukça fazla kadın hayranı var.

Bu kadınlardan biri sevgisini evine taşıdı ve duvarlarına Yaman’ın fotoğraflarını astı.

Bununla da yetinme eyen Can Yaman hayranı, evin dış duvarına da Yaman’ın resmini çizdirdi.

Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.

İspanya'da son dönemlerde revaçta olan Erkenci Kuş ile Dolunay dizilerini izleyen ve Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, daha önce de oyuncuyu görmek için Madrid havalimanına akın etmişti.