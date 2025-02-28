İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri
İsrâ suresi, Kur’an-ı Kerim’in 17. suresi olup genellikle “Sübhân” ve “Benî İsraîl” adlarıyla da anılır. Toplam 111 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir; ancak bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır.
İSRA SURESİ NEDİR?
Temel konusu, Peygamber Efendimizin gece vakti Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya getirilmesiyle gerçekleşen İsrâ mucizesini anlatmasıdır.
Surede ayrıca İsrailoğullarının yeryüzünde yol açtığı bozgunculuklar ve buna bağlı felaketler işlenir. Surenin ana mesajları ise Peygamber'e itaat, ibadet, ahlak ve toplumsal hayatla ilgili ilkelerdir. Allah’ın büyüklüğü, Peygamber’in değeri, tevhid inancı, namaz kılmanın önemi ve aileye iyi davranmak surede açıkça vurgulanır. İsrâ, Miraç mucizesinin dünyevi kısmını yansıttığı için müminler nezdinde çok önemlidir. Surede insana pek çok öğüt ve uyarı yer alır. Dil bakımından akıcı ve ibretlik örnekler içeren ayetleri, müminleri doğruluğa, adalete ve tevhide yöneltir. İsrâ suresi, putperestliğe, kötü ahlâka ve isyana karşı net uyarılarda bulunduğu gibi iyiliğin, merhametin ve Allah'a bağlılığın değerini de pekiştirir.Bu sureyi okuyan kişi, Resulullah’ın gece yolculuğunu düşünür, Allah’ın kudretini hatırlar ve imanını güçlendirir.
İSRA SURESİNİ OKUMAK VE İSRA SURESİ DİNLEMEK
İsrâ suresi, Allah’ın kudretini ve Peygamber Efendimize lütfedilen muhteşem İsrâ olayını anlatması sebebiyle müminler arasında özel bir yere sahiptir. Bu sureyi okumak, ilahi mesajları kavramak açısından önemlidir. Dinleyerek öğrenmek de aynı şekilde kalbe tesir eden bir ibadettir. Çünkü Kur’an dinlendiğinde kalp huzur bulur, ayetlerin manası zihinlere daha net yerleşir. İsrâ suresi, gece yolculuğu hadisesini hatırlatarak, sabır, azim ve Allah’a gönülden teslimiyet konularında müminlere rehberlik eder. Kişi, okuduğu veya dinlediği her ayetin kendisine yansıyan öğütlerine dikkat etmelidir. Okumaya başlamadan önce abdestli olmak adettendir, ancak meali veya tefsiri incelerken ya da ayetleri öğrenmek için dinlerken abdest şartı bulunmaz. Bununla birlikte, ibadet niyetiyle okunduğunda abdestli olmak tavsiye edilir. İçtenlikle okunup dinlenmesi, suredeki mesajların hayatımıza taşınmasına yardımcı olur. İsrâ suresini düzenli olarak okumak, Hz. Muhammed’in miracını ve Allah’ın sonsuz kudretini sürekli hatırlatır. Bu sayede Kur’an ile güçlü bir bağ kurmaya, inancı tazelemeye ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmeye büyük katkı sunar.