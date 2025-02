İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri

İSRA SURESİ KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kur’an-ı Kerim’in basım şekilleri farklılık gösterebilir. Ayrıca Mushafın sayfa düzeni yayınevinden yayınevine ufak değişiklikler taşıyabilir. Fakat yaygın “15 satırlık” Mushaf düzeninde İsrâ suresi genellikle 281. sayfa civarında başlar ve sonraki sayfalarda devam eder. Bu sayfa numarası, Kur’an’ın basıldığı matbu formata bağlı olarak birkaç sayfa öne ya da arkaya kayabilir. Özellikle her sayfada farklı satır düzeni olan meşhur Mısır baskısında da yer aldığı konum üç-dört sayfa içinde yer değişebilir. Yine de, Türkiye’de en çok kullanılan matbu Kur’an’a göre İsrâ suresi 281. sayfa civarından başlar. Farklı standartlarda sure numarası sabit kalsa bile sayfa numaraları değişebilir. Mushafın cilt, puntolama ve yazı stili gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir.





İSRA SURESİ KAÇ SAYFA?

İSRA SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? İSRA SURESİNİN FAYDALARI

İSRA SURESİ KAÇINCI CÜZ?

İsrâ suresi 111 ayetten oluşur. Sayfa sayısı, Mushaf’ın yazı puntosu, satır düzeni ve sayfa büyüklüğüne göre değişir. Pek çok standart basımda İsrâ suresi 5 ila 6 sayfalık bir yer tutar. Mushaf’ın 15 satır formatında genellikle beş sayfa sürebilir. Ancak 18-20 satır baskılarında sure daha az sayfaya da sığar. Dolayısıyla net “şu kadar sayfa” demek baskıya bağlıdır. Dini kaynaklarda genelde 17. sure olarak kaydedilir ve ayetlerinin uzunluk ve kısalıklarına göre toplam sayfa miktarı belirlenir. Bir standart yoktur, ama çoğunlukla 5 sayfa civarında görülür. Arapça metin, sayfa boyutu ve satır ayarları değiştikçe bu sure bir veya iki sayfa farkla da basılabilmektedir.İsrâ suresi, Peygamberimiz’e bahşedilen gece yolculuğunu anlatması ve içindeki ahlâkî emirleriyle dikkat çeker. Surede, kötülüklerden uzak durmanın önemi ve Allah’a şükretmenin gereği sıkça vurgulanır. Müminler arasında bu sureyi okumanın, dünyevi zorluklara sabır ve Allah’ın yardımını talep etme konusunda faydalı olduğu ifade edilir. Sıklıkla okunduğunda maneviyatı artırır; bilhassa gece ibadetine teşvik eder. Aynı zamanda anne-babaya iyilik, kul hakkına özen gösterme ve yetim malına el uzatmama konularını işlediğinden, sosyal hayatta güzel davranışları pekiştirir. Dini kaynaklarda, kalbe huzur, ruha sükûnet ve Allah’ın razı olacağı bir yola yönelme açısından İsrâ suresinin bereketli olduğu anlatılır. İslâm âlimleri, bu surenin bilinçle okunup içindeki mesajların günlük hayata yansıtılması gerektiğini söyler. Böylece, dürüstlük, tevazu ve ibadet konularında istikamet yakalanır. Surede yer alan emir ve yasaklara riayet, ruhun arınmasına destek olur. Düzenli okumak, kişinin kalbinde Kur’an sevgisini artırır.Kur’an-ı Kerim 30 cüz şeklinde bölünmüştür. İsrâ suresi, genellikle 15. cüzün sonunda başlayıp 15. cüz içinde devam eden bir suredir. Sure, 15. cüzün ortalarından bitimine kadar uzanır ve bazen 16. cüz başlangıcına çok yakın yerlerde sonlanabilir. Standart baskılarda İsrâ suresi tam olarak 15. cüzde bulunmakla birlikte, her yayınevinin cüz numaralandırma detayları küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak ortak kabul, bu surenin 15. cüz bünyesinde yer aldığıdır. Dolayısıyla Kur’an’ı bölümlere ayırarak okuyanlar, 15. cüz içinde İsrâ suresini okuyup bitirir. Bazı Mushaflarda sure, 15. cüzün neredeyse tamamını kapsar.