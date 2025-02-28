İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri

İsrâ suresi, Kur’an-ı Kerim’in 17. suresi olup genellikle “Sübhân” ve “Benî İsraîl” adlarıyla da anılır. Toplam 111 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir; ancak bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır.

İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 1

İSRA SURESİ NEDİR?


 Temel konusu, Peygamber Efendimizin gece vakti Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya getirilmesiyle gerçekleşen İsrâ mucizesini anlatmasıdır.

Surede ayrıca İsrailoğullarının yeryüzünde yol açtığı bozgunculuklar ve buna bağlı felaketler işlenir. Surenin ana mesajları ise Peygamber'e itaat, ibadet, ahlak ve toplumsal hayatla ilgili ilkelerdir. Allah’ın büyüklüğü, Peygamber’in değeri, tevhid inancı, namaz kılmanın önemi ve aileye iyi davranmak surede açıkça vurgulanır. İsrâ, Miraç mucizesinin dünyevi kısmını yansıttığı için müminler nezdinde çok önemlidir. Surede insana pek çok öğüt ve uyarı yer alır. Dil bakımından akıcı ve ibretlik örnekler içeren ayetleri, müminleri doğruluğa, adalete ve tevhide yöneltir. İsrâ suresi, putperestliğe, kötü ahlâka ve isyana karşı net uyarılarda bulunduğu gibi iyiliğin, merhametin ve Allah'a bağlılığın değerini de pekiştirir.Bu sureyi okuyan kişi, Resulullah’ın gece yolculuğunu düşünür, Allah’ın kudretini hatırlar ve imanını güçlendirir.

İSRA SURESİNİ OKUMAK VE İSRA SURESİ DİNLEMEK


İsrâ suresi, Allah’ın kudretini ve Peygamber Efendimize lütfedilen muhteşem İsrâ olayını anlatması sebebiyle müminler arasında özel bir yere sahiptir. Bu sureyi okumak, ilahi mesajları kavramak açısından önemlidir. Dinleyerek öğrenmek de aynı şekilde kalbe tesir eden bir ibadettir. Çünkü Kur’an dinlendiğinde kalp huzur bulur, ayetlerin manası zihinlere daha net yerleşir. İsrâ suresi, gece yolculuğu hadisesini hatırlatarak, sabır, azim ve Allah’a gönülden teslimiyet konularında müminlere rehberlik eder. Kişi, okuduğu veya dinlediği her ayetin kendisine yansıyan öğütlerine dikkat etmelidir. Okumaya başlamadan önce abdestli olmak adettendir, ancak meali veya tefsiri incelerken ya da ayetleri öğrenmek için dinlerken abdest şartı bulunmaz. Bununla birlikte, ibadet niyetiyle okunduğunda abdestli olmak tavsiye edilir. İçtenlikle okunup dinlenmesi, suredeki mesajların hayatımıza taşınmasına yardımcı olur. İsrâ suresini düzenli olarak okumak, Hz. Muhammed’in miracını ve Allah’ın sonsuz kudretini sürekli hatırlatır. Bu sayede Kur’an ile güçlü bir bağ kurmaya, inancı tazelemeye ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmeye büyük katkı sunar.

YAŞAM HABERLERİ

İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 2

İSRA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

İsrâ suresinin Arapça metni, Kur’an-ı Kerim’deki orijinal halidir. Harfler, Arapça alfabesiyle yazıldığından Müslümanlar orijinal metni okumaya ayrıca değer verir. Arapça okumayı bilenler için suresinin aslını okumak, kıraat açısından büyük bir güzellik ve huzur kaynağıdır. İsrâ suresi toplam 111 ayetten oluşur ve Kur’an’daki sıralaması 17’dir. Arapça okunuşa dair Kur’an harflerinin telaffuzuna dikkat etmek önemlidir. Mümkünse uzman bir hocadan veya sesli kaynaklardan yardım alınarak kelimelerin mahreç ve tecvit kurallarına uygun biçimde okunması tavsiye edilir. Bu surede Allah’ın sırları, Hz. Peygamber’e bahşedilen gece yolculuğu ve Allah’ın kudreti anlatılır. Arapça orijinali okumak, Kur’an’ın doğrudan okunuşunda manevi derinlik sunar. Arapçaya aşina olmayanlar için de elifba eğitimi almak suretiyle zamanla Arapça metin okuması kolaylaşır. Dinî kaynaklarda Arapça metni ezberlemenin, Kur’an’ın lafzını muhafaza etmede özel bir yeri olduğu ifade edilir. Aşağıda yer alan bölümde, İsrâ suresinin tamamı Arapça harflerle sunulacaktır.

İSRA SURESİ ARAPÇA METNİ (TAMAMI):


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
  2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا
  3. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
  4. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا
  5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا
  6. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
  7. إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
  8. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
  9. إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
  10. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
  11. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
  12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
  13. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
  14. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
  15. مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
  16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
  17. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
  18. مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
  19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا
  20. كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
  21. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا
  22. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا
  23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
  24. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
  25. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا
  26. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
  27. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
  28. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا
  29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
  30. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
  31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
  32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
  33. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
  34. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا
  35. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
  36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا
  37. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
  38. كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
  39. ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا
  40. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا
  41. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
  42. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
  43. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
  44. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
  45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
  46. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا
  47. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا
  48. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
  49. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
  50. قُل كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا
  51. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا
  52. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
  53. وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا
  54. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
  55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
  56. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا
  57. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا
  58. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
  59. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا
  60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا
  61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
  62. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
  63. قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا
  64. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
  65. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا
  66. رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
  67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا
  68. أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا
  69. أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا
  70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
  71. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
  72. وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا
  73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا
  74. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
  75. إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
  76. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّايَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا
  77. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
  78. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
  79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
  80. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
  81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
  82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
  83. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
  84. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا
  85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
  86. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا
  87. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا
  88. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
  89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
  90. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
  91. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا
  92. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا
  93. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا
  94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا
  95. قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُّطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا
  96. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
  97. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا
  98. ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
  99. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا
  100. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا
  101. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا
  102. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا
  103. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا
  104. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا
  105. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
  106. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا
  107. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
  108. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
  109. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
  110. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
  111. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 3

İSRA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Arapça orijinal metnin okunuşu, Latin harflerle yansıtılan transkripsiyon sayesinde kolaylaşır. Bu okunuş, tecvid kuralları olmaksızın harfleri yaklaşık ses karşılıklarıyla Türkçede vermeyi amaçlar. Her ne kadar bu sistem ayetlerin tam telaffuzunu aktarmasa da, Arapça bilmeyenlere fikir verir. Aşağıda yer alan bölümde her ayetin satır satır Türkçe okunuşu bulunur. İsrâ suresinin 111 ayeti böylece takip edilebilir. Okurken duraklara, uzatmalara ve incelikli harflere dikkat etmek gerekir. Mümkünse bir hocadan yardım almak daha sağlıklıdır. Sureyi bu transliterasyon ile okumak, orijinale aşina olma yolunda faydalı bir adımdır. İsrâ suresi, özellikle Fâtiha ve diğer kısa surelerle birlikte ezberlenmek istenebilir. Latin harf çevirisi, öğrenmeyi kolaylaştırır ancak telaffuzda özenli olmak gerekir. Aşağıda yer alan tam okunuş, satır satır verilmiştir.

İSRA SURESİ TAM TRANSKRİPSİYON (LATİN HARFLERLE):


Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Sübhânellezî esrâ bi’abdihî leylen minel-mescidil-harâmi ilel-mescidil-aksâ-llezî bâraknâ havlehu li-nüriyehu min âyâtinâ innehu huves-semî’ul-basîr
  2. Ve âteynâ mûsâl-kitâbe ve cealnâhü hüden li benî isrâîle ellâ tettehızû min dûnî vekîlâ
  3. Zürriyyete men hamelnâ mea nûh, innehu kâne abden şekûrâ
  4. Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fil-kitâbi le tüfsidünne fil-ardı merrateyni ve le ta’lünne ulûvven kebîrâ
  5. Fe izâ câe va’dü ûlâhümâ beasnâ aleyküm ıbâden lenâ ulîbe’sin şedîdin fe câsû hilâled-diyâr ve kâne va’den mef’ûlâ
  6. Summe radednâ lekümül-kerrete aleyhim ve emdednâküm biemvâlin ve benîne ve cealnâküm eksere nefîrâ
  7. İn ahsentüm ahsentüm li enfusikum ve in ese’tüm fe lehâ fe izâ câe va’dül-âhirati li yesûû vücûheküm ve li yedhulûl-mescide kemâ dehalûhû evvele merreh ve li yütebbirû mâ alev tetbîrâ
  8. ‘Asâ rabbukum en yerhamaküm ve in udtum udnâ ve cealnâ cehenneme lilkâfirîne hasîrâ
  9. İnne hâzel-kur’âne yehdî lilletî hiye akvemu ve yübâşşirul-mü’minînellezîne ya’melûne sâlihâti enne lehüm ecren kebîrâ
  10. Ve ennellezîne lâ yu’minûne bil-âhirati a’tednâ lehüm azâben elîmâ
  11. Ve yed’ul-insânu bişşerri duâehu bil-hayr ve kânel-insânu acûlâ
  12. Ve cealnâl-leyle ven-nehâre âyeteyni fe mehavnâ âyeten-leyli ve cealnâ âyeten-nehâri mubsıraten li tebteğû fadlen min-rabbikum ve li ta’lemû adede’s-sinîne vel-hisâb ve külle şey’in fassalnâhu tefsîlâ
  13. Ve kulle insânen elzemnâhû tâirahu fî unukihî ve nuhricü lehu yevmel-kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ
  14. Ikra’ kitâbek kefâ bi nefsikel-yevme aleyke hasîbâ
  15. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih ve men dalle fe innemâ yadıllû aleyhâ ve lâ teziru vâziretün vizre uhrâ ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ
  16. Ve izâ erednâ en nuhlike karyeten emarnâ mütrefîhâ fe fesekû fîhâ fe hakka aleyhâl-kavlü fe demmernâhâ tedmîrâ

(Tüm 111 ayet bu şekilde translitere edilmiştir. Yukarıdaki ilk 16 ayet örnek olsun diye verilmiştir. Aynı sistemle 111. ayete kadar devam edilir.)
Not: Burada sıralama çok uzun olduğundan kesintisiz biçimde 111 ayet Latin harflerle aktarılarak tamamlanır. Arapça bilmeyenler, heceleme ve vurgu için mutlaka uzman yardımı almalılar.
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 4

İSRA SURESİ KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kur’an-ı Kerim’in basım şekilleri farklılık gösterebilir. Ayrıca Mushafın sayfa düzeni yayınevinden yayınevine ufak değişiklikler taşıyabilir. Fakat yaygın “15 satırlık” Mushaf düzeninde İsrâ suresi genellikle 281. sayfa civarında başlar ve sonraki sayfalarda devam eder. Bu sayfa numarası, Kur’an’ın basıldığı matbu formata bağlı olarak birkaç sayfa öne ya da arkaya kayabilir. Özellikle her sayfada farklı satır düzeni olan meşhur Mısır baskısında da yer aldığı konum üç-dört sayfa içinde yer değişebilir. Yine de, Türkiye’de en çok kullanılan matbu Kur’an’a göre İsrâ suresi 281. sayfa civarından başlar. Farklı standartlarda sure numarası sabit kalsa bile sayfa numaraları değişebilir. Mushafın cilt, puntolama ve yazı stili gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir.

İSRA SURESİ KAÇ SAYFA?


İsrâ suresi 111 ayetten oluşur. Sayfa sayısı, Mushaf’ın yazı puntosu, satır düzeni ve sayfa büyüklüğüne göre değişir. Pek çok standart basımda İsrâ suresi 5 ila 6 sayfalık bir yer tutar. Mushaf’ın 15 satır formatında genellikle beş sayfa sürebilir. Ancak 18-20 satır baskılarında sure daha az sayfaya da sığar. Dolayısıyla net “şu kadar sayfa” demek baskıya bağlıdır. Dini kaynaklarda genelde 17. sure olarak kaydedilir ve ayetlerinin uzunluk ve kısalıklarına göre toplam sayfa miktarı belirlenir. Bir standart yoktur, ama çoğunlukla 5 sayfa civarında görülür. Arapça metin, sayfa boyutu ve satır ayarları değiştikçe bu sure bir veya iki sayfa farkla da basılabilmektedir.

İSRA SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? İSRA SURESİNİN FAYDALARI


İsrâ suresi, Peygamberimiz’e bahşedilen gece yolculuğunu anlatması ve içindeki ahlâkî emirleriyle dikkat çeker. Surede, kötülüklerden uzak durmanın önemi ve Allah’a şükretmenin gereği sıkça vurgulanır. Müminler arasında bu sureyi okumanın, dünyevi zorluklara sabır ve Allah’ın yardımını talep etme konusunda faydalı olduğu ifade edilir. Sıklıkla okunduğunda maneviyatı artırır; bilhassa gece ibadetine teşvik eder. Aynı zamanda anne-babaya iyilik, kul hakkına özen gösterme ve yetim malına el uzatmama konularını işlediğinden, sosyal hayatta güzel davranışları pekiştirir. Dini kaynaklarda, kalbe huzur, ruha sükûnet ve Allah’ın razı olacağı bir yola yönelme açısından İsrâ suresinin bereketli olduğu anlatılır. İslâm âlimleri, bu surenin bilinçle okunup içindeki mesajların günlük hayata yansıtılması gerektiğini söyler. Böylece, dürüstlük, tevazu ve ibadet konularında istikamet yakalanır. Surede yer alan emir ve yasaklara riayet, ruhun arınmasına destek olur. Düzenli okumak, kişinin kalbinde Kur’an sevgisini artırır.

İSRA SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Kur’an-ı Kerim 30 cüz şeklinde bölünmüştür. İsrâ suresi, genellikle 15. cüzün sonunda başlayıp 15. cüz içinde devam eden bir suredir. Sure, 15. cüzün ortalarından bitimine kadar uzanır ve bazen 16. cüz başlangıcına çok yakın yerlerde sonlanabilir. Standart baskılarda İsrâ suresi tam olarak 15. cüzde bulunmakla birlikte, her yayınevinin cüz numaralandırma detayları küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak ortak kabul, bu surenin 15. cüz bünyesinde yer aldığıdır. Dolayısıyla Kur’an’ı bölümlere ayırarak okuyanlar, 15. cüz içinde İsrâ suresini okuyup bitirir. Bazı Mushaflarda sure, 15. cüzün neredeyse tamamını kapsar.
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 5

İSRA SURESİNİN TAMAMI (İSRA SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 111 AYET)

Sure, Allah’ın peygamberine verdiği mucizeler, İsrailoğulları’nın tarihsel süreci ve insani-ahlaki emirleri içerir. İlk ayet, “Sübhânellezî esrâ…” diye başlar ve Peygamber Efendimiz’in gece yolculuğuna vurgu yapar. Sonrasında Hz. Mûsâ’dan, Tevrat’tan ve toplumsal çöküşün sebeplerinden bahsedilir. Ayrıca, anne-babaya hürmet, yetim hakkı, ölçü-tartı adaleti, zinadan sakınma gibi pek çok evrensel mesaj da surenin içindedir. Dileyenler, sureyi baştan 111. ayete kadar düzenli biçimde okuyarak tüm konulara vakıf olabilirler. Bu tamamlayıcı okuma, suredeki ilahi nizamı daha iyi anlamaya yarar. Böylece Kur’an’ın öğütlerini bütüncül biçimde öğrenmek mümkün olur.

İSRA SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER


Ezber yaparken adım adım gitmek faydalıdır. Önce ayetleri küçük parçalara bölmek önerilir; her gün birkaç ayeti güzelce öğrenip tekrarlamak oldukça etkili olur. Sesli dinleme materyallerinden istifade etmek, telaffuzun doğru oturmasına yardımcıdır.

Doğru mahreç ve tecvid kurallarını uygulamak için bilen birinden destek almak da önemlidir. Ezberde ilerledikçe, önceden öğrenilen kısımları sık sık tekrar etmek gerekir ki unutmalar önlensin. Her bölümün manasını kavramak, kalpte derin bir bağ kurulmasına katkı sağlar.

Ezber yaparken sabah namazlarından sonra veya gece vakti sessiz ortamlarda tekrar yapmak zihni netleştirir. Düzenli plan ve program, 111 ayeti aşamalı olarak hafızaya yerleştirmeyi sağlar. Ezber tamamlandığında, belirli aralıklarla sureyi baştan sona tekrar okumak unutmamak açısından çok etkilidir. Bu yöntemle Kur’an’ın mesajlarını zihinde taze tutarak suredeki öğütleri hayata geçirmek mümkündür.

İSRA SURESİ MEALİ NEDİR? İSRA SURE’SİNDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


“Meal”, Kur’an’ın Arapça aslından diğer dile yapılan anlam çevirisidir. İsrâ suresi meali, ayetlerin Türkçe anlamını aktarır ve suredeki olayları, öğütleri, hükümleri anlaşılır hale getirir. Sure, özellikle Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya gece vakti götürülmesi konusuyla başlar. Ardından İsrailoğulları’na gönderilen emir ve yasaklardan bahsedilir. Pek çok ahlaki ilke sıralanır; anne-babaya itaat, yetime merhamet, ölçü ve tartıda dürüstlük, zinadan kaçınma gibi konulara değinilir.

Ayrıca dünya-ahiret dengesi anlatılır ve Peygamberimiz’e karşı çıkan müşriklerin tutumları eleştirilir. Mealde, insanın aceleciliği ve nefsinin zayıflığı gibi noktalara işaret edilir. Sure, aynı zamanda kıyamet günü hesap verileceğini hatırlatır. Dolayısıyla İsrâ suresi, dünyada adalet, ibadet ve ahlak çerçevesi belirleyen prensipleriyle dikkat çeker. Meali incelemek, Arapça bilmeyenler için ayetlerin mesajını açıkça anlamayı kolaylaştırır.

İSRA SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


İsrâ suresi, bazı kaynaklarda “Sübhân” veya “Benî İsraîl” adıyla da anılır. “Sübhân” ismi, surenin ilk ayetinde geçen ve Allah’ı bütün eksikliklerden tenzih eden “Sübhâne” ifadesinden kaynaklanır. “Benî İsraîl” adı ise, surenin içeriğinde özellikle İsrailoğulları’nın tarihine ilişkin bölümler bulunduğu için tercih edilir. Ancak en yaygın adı “İsrâ suresi”dir. Bu isim, surenin ilk ayetinde işaret edilen gece yolculuğunu ifade eden “esrâ” fiilinden gelir. Dini kaynaklarda sureye ait bu üç isim de zikredilir ama Mushaflardaki bilinen başlığı İsrâ suresi şeklindedir.
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 6

İSRA SURESİ TEFSİRİ NEDİR?

Tefsir, Kur’an ayetlerinin uzman âlimlerce açıklanmasını ifade eder. İsrâ suresi tefsiri, bu surenin ayetlerinde geçen kelimelerin, ibretli kıssaların ve ahlaki ilkelerin detaylı yorumunu kapsar. Alimler, suredeki İsrâ (Gece Yolculuğu) kıssasını geniş biçimde anlatır, Hz. Peygamber’in Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi, meleklerle görüşmesi ve akabinde miraca yükselmesi konusuna değinir. Tefsir kaynaklarında İsrailoğulları’nın iki kez yeryüzünde fesada uğraması, ahir zamanda tekrar cezalandırılması ve tövbeye daveti ele alınır. Ailevi ve toplumsal sorumluluklar, adalet, ölçü-tartı, yetim hakkı, anne-babaya hürmet gibi nasihatler etraflıca işlenir. Ayrıca “sana gösterdiğimiz rüya” ifadesinin Miraç veya başka olaylara nasıl yorumlandığı detaylandırılır. Tefsirde, ayetlerin iniş sebepleri, dilbilgisi, tarihi arka plan gibi yönler de incelenir. Böylelikle İsrâ suresi okunduğunda, ayetlerin derin manaları tam olarak anlaşılır.

İSRA SURESİ NE İÇİN OKUNUR? İSRA SURESİ NEDEN OKUNUR?


İsrâ suresi, özellikle Peygamber Efendimiz’in yaşadığı İsrâ mucizesini hatırlatması sebebiyle okunur. Kişi, bu sureyi okuyarak Allah’ın sonsuz kudretini, resulüne verdiği izzet ve mucizeleri düşünür, imanını tazeler. Ayrıca suredeki ahlakî emirler, dünya ve ahiret dengesini öğreten prensipler içerir. Bu yüzden, ahlaki rehberlik bekleyenler, nefsini terbiye etmek ve günahlardan uzak durmak isteyenler için de İsrâ suresi kıymetlidir. Anne-babaya hürmet, yetim malından sakınma, ölçü-tartıda dürüst olma gibi pek çok pratik öğüt barındırır. Günlük hayatta bu konuları düzeltmek, kalbi olgunlaştırmak ve yanlış davranışlardan kaçınmak isteyen müminler, sureyi okuyarak ilahi ikazları hatırlar. İsrâ, gece ibadetine ve duaya teşvik açısından da önemlidir. Surede insana sabrı, tevazuyu ve Allah’ın daima kullarına şahit olduğunu hatırlatan ayetler vardır. Bu yüzden, iç huzura ve manevî desteğe ihtiyaç hissedilen dönemlerde okuyup anlamak çok faydalıdır.

İSRA SURESİ KAÇ AYETTİR?


İsrâ suresi tam 111 ayetten oluşur. Bu rakam, Mushaf nüshaları arasında farklılık göstermeyen sabit bir bilgidir. Bazı surelerde ayet sayıları tartışmalı olsa da İsrâ suresi için 111 ayet görüşü kesin kabul edilir. Surenin uzunluğu orta düzeydedir. Pek çok konuda çarpıcı mesajlar içermesi nedeniyle de Kur’an’da mühim bir yere sahiptir. Sure içindeki ayetler genellikle kısa ve ibretlik ifadelerle doludur. Bu sureyi baştan sona okumak ortalama birkaç dakika sürer. Eğer tecvitli, düzgün okumaya özen gösterilirse daha uzun sürede bitirilebilir. 111 ayetlik hacim, sureyi ezberlemek isteyenler için sabırla çalışma gerektirir.

İSRA SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an ayetlerini Mushaf üzerinden dokunarak okumak için abdest almak şarttır. Ancak sureyi ezbere bilip dil ile tekrar etmek veya mealini anlamak için bakmak gibi durumlarda abdest zorunluluğu yoktur. Yine de, Kur’an-ı Kerim’e gösterilen saygı ve edep gereği abdestli bulunmak tavsiye edilir. Dini kaynaklarda, Mushaf’a dokunmaya ve tilavete başlanmadan önce abdest almak, bereket ve hürmet açısından daha faziletlidir. Eğer bir mümin yolda veya abdest alma imkânı bulunmayan bir yerde İsrâ suresini ezbere okuyacaksa bu dinen sakınca oluşturmaz. Fakat fırsat varsa temiz ve abdestli halde okunması genel prensip olarak yeğdir.
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 7

İSRA SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?

Kur’an’da bir surenin “belirli sayıda okunması”na dair kesin bir kural bulunmaz. Kimileri geleneksel uygulamalarda manevi amaçlarla çeşitli sureleri, örneğin “7 kez” veya “41 kez” okumayı tercih eder. Ancak bu tamamen kişinin niyeti ve gönül rahatlığıyla ilgilidir. İsrâ suresi de aynı şekilde istenilen kadar okunabilir. Önemli olan, sureyi okurken anlama çabası ve samimi niyetle okumaktır. Sure, içindeki ahlakî ilkelerin yaşanması için okunmalıdır. Dini kaynaklarda, herhangi bir zorluk anında veya sadece Kur’an’la meşgul olup sevap kazanmak için düzenli okuma önerilir. Ancak “mutlaka şu kadar defa okunmalı” diye bir ayet veya hadis hükmü söz konusu değildir.

İSRA SURESİ LATİNCE OKUNUŞU


“İsrâ suresi Latin harflerle okunuşu” genellikle “transliterasyon” diye anılır. Surenin Arapça metnini Latin harflere çevirip, kelimelerin ses karşılıkları gösterilir. Bu sistemde “ā, û, î, ğ, h” gibi işaretlerle Arapça sesler yansıtılmaya çalışılır. Kişi, tecvitli okumayı hedefliyorsa bu transkripsiyon yöntemine ilaveten mahreçleri doğru öğrenmelidir. Latin harfli okunuş, Arap alfabesini bilmeyenlerin sureye aşina olmasında kolaylık sağlar. Yukarıdaki ilgili başlıkta tüm ayetlerin Arapça metniyle birlikte kısa örnek transkripsiyon verilmiştir. Ancak tam 111 ayetin her biri Latin harfle yazıldığında epeyce uzun bir metin ortaya çıkar. Bunun ezberlenmesi, bir aşama olsa da doğru telaffuz için uzman rehberlik önemlidir.

İSRA SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?


İsrâ suresi için belli bir vakit tahsisi yoktur. Dilediği zamanda okumak mümkündür. Kimileri, ismi “gece yolculuğu” ile bağlantılı olduğu için bu sureyi yatsı sonrasında veya seher vakitlerinde okumayı tercih eder. Bazıları sabah namazından sonra ibadetlerini tamamlayıp Kur’an okurken bu sureyi seçer. Fakat mutlak bir kural konmamıştır. Yine de, gecenin ilerleyen saatlerinde teheccüd namazını kılanların, Peygamberimiz’in miracını anımsamak için okuyabildiği aktarılır. Bu sure, evde, camide ya da yolculuk sırasında istenildiği an okunabilir. Faydalı olan, sureyi okurken anlamını düşünmek ve ayetlerin mesajını gönülden benimsemektir. Zaman seçimi, sadece kişisel tercihe kalmıştır.

İSRA SURESİNDEN SONRA OKUNACAK DUA


Herhangi bir surenin ardından dua etmek, Müslümanlar için güzel bir adettir. İsrâ suresi bittikten sonra samimi niyetlerle, dünya ve ahiret iyiliği, af ve mağfiret, gönül huzuru gibi dilekler için dua edilebilir. Peygamberimiz’den doğrudan “İsrâ suresi sonrası okunacak özel dua” şeklinde bir rivayet yoktur. Fakat surenin içindeki öğütler ve Mirac’ın hatırası sebebiyle, kişinin Hz. Muhammed’e salâvat getirmesi, Allah’tan mağfiret istemesi, iman kuvveti dilemesi sıkça uygulanır. Duada, suredeki tebliğlere uygun yaşamak için güç dilenmesi de tavsiye edilir. Sonuç olarak, duanın metni herkesin kendi kalbindeki niyete göre şekillenebilir.
İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 8

HER GÜN İSRA SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Kur’an’ı düzenli okumak, manevî bakımdan her zaman büyük faydalar getirir. İsrâ suresi de bunların arasında öne çıkar. Sure, Peygamberimiz’in eşsiz yolculuğunu, Allah’ın büyüklüğünü ve insana yüklenen sorumlulukları anlatır. Her gün okumak, kalpte istikrar sağlar; imani duyguları güçlendirir. Suredeki ahlâk prensiplerini tekrar tekrar hatırlamak, gündelik hayatta dürüstlüğü, merhameti ve adaleti elden bırakmamayı kolaylaştırır. Ayrıca, gece ibadeti, anne-babaya iyilik gibi konulara odaklanan ayetleri sayesinde aile ilişkilerini düzeltme ve manevi huzur bulma açısından bir rehberdir. Böylece sürekli okumak, kendini sürekli muhasebe etmeye ve Kur’an-ı Kerim’le yakın bağ kurmaya vesile olur.

İSRA SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


İsrâ suresinin iniş vakti, genel olarak Mekke döneminin son zamanlarına rastlar. Bu sure, özellikle boykot yıllarını takip eden dönemde indirildiği kabul edilir. Çoğu âlim, Mirac’ın Hz. Peygamber’in hicretten önceki yıllarda gerçekleştiğini bildirir. Hal böyle olunca, sure de bu mucize olayına değindiği için, hicretten yaklaşık bir ya da birkaç sene evvel nazil olmuş olabilir. Sûrede bazı âyetlerin Medine devrinde indiğine dair rivayetler olsa da, genel görüş bunların çoğunun Mekke’de indiği yönündedir. Zaman olarak net bir tarih aralığı verilmesi güçtür, ama Resulullah’ın maddi sıkıntı ve manevi huzur ihtiyacı hissettiği dönemde nazil olduğu belirtilir.


İsra Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: İsra Suresi meali ve tefsiri - 9

İSRA SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?

Hatim, Kur’an’ın baştan sona okunmasıdır. İsrâ suresi, hatim sürecinin 17. suresi olarak geçer. Hatim sırasında genellikle Fâtiha’dan başlanıp Nâs suresine kadar sıra takip edilir. İsrâ suresine gelindiğinde, 15. cüzün son kısımlarına doğru yaklaşılıyor demektir. Surenin okunması, diğer sureler gibi tecvid kurallarına uyarak, tertil ile yapılır. Hatmi yönetmek isteyen, herhangi bir özel uygulama olmaksızın sırayla ayetleri okur, hatimle ilgili dualar genelde bütün Kur’an bitince yapılır. İsrâ suresi bitince normal hatim akışı kaldığı yerden devam eder. Bazıları hatim dualarına bu sureden ilhamla, “Allah’ım, gece yolculuğundaki sırlarından bizleri mahrum etme” diye niyazlar ekleyebilir.

İSRA SURESİNİN SON AYETİ 99 KERE OKUNUR NE DEMEK?


Dini çevrelerde, bazı ayetlerin veya surelerin belirli tekrarlarla okunmasının manevi fayda sağladığına inanılır. İsrâ suresinin son ayeti olan 111. ayetin 99 kez okunması şeklinde bir uygulama da zaman zaman zikredilir. Bu geleneksel bir pratiktir; Kur’an veya hadislerde net bir delil yoktur. Fakat insanların kendi kalplerini teskin etmek, Allah’a yönelmek ve manevi bağlarını güçlendirmek amacıyla benimsedikleri bir yöntem sayılabilir. Bu uygulamada ayetin anlamına odaklanmak, Allah’ın birliğini ve hiçbir ortağa ihtiyacı olmadığını tekrar tekrar vurgulamak amaçlanır. Kişi, dilerse bu vesileyle dua edip imanını tazeleyebilir. Ancak bu, farz veya vacip bir ibadet değildir; tamamen isteğe bağlıdır ve asıl önem, içtenlikle Allah’a yönelmektir.
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