İsrail'li bakanın Türk dizi oyuncusuna tehditi: Eşref Rüya'nın yıldızı sessizliğini bozdu
08.04.2026 09:52
NTV - Haber Merkezi
Eşref Rüya'nın yıldızı Görkem Sevindik'in Filistin paylaşımı İsrail’de yankı bulmuştu. Sevindik, İsrail'li bakan Ben-Gvir'in çirkin açıklamasına gerekli yanıtı verdi.
Son dönemde "Eşref Rüya" adlı dizide canlandırdığı Kadir karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına tepki gösterdi.
"LÜTFEN SUSMAYIN" DEMİŞTİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk… Lütfen susmayın. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara” ifadelerini kullandı.
İSRAİLLİ BAKAN BEN GVIR, SEVİNDİK'İ HEDEF ALDI
Kendisi de bir çocuk babası olan Görkem Sevindik'in bu paylaşımı İsrail'de yankı buldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ünlü oyuncuyu hedef alan bir video paylaştı.
Bir video yayınlayan İsrailli bakan, paylaşımında "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." şeklinde konuştu. Ben-Gvir bu tür çirkin ve belirli bir seviye taşımayan açıklamalarıyla bilinen bir siyasetçi.
SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU
Bunun üzerine olay dünya gündeminde de konuşuldu. İsrail'in politikalarını savunan sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu için boykot çağrılarında bulunup Görkem Sevindik'i hedef alırken, Türk kullancılar da Sevindik'e destek verdi.
"HER YERDE ZULME KARŞIYIM"
Tüm bu yaşananlar üzerine Görkem Sevindik, sessizliğini bozdu. Ünlü isim, "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim" dedi.
Tepkisinin arkasında olduğunu belirten Sevindik, "Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim" şeklinde konuştu.