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İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri

2025 Ramazan ayının ikinci gününün geride kalması ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşların sahur saati araştırmaları hız kazandı. Bu gece Ramazan'ın üçüncü orucu için sahura kalkılacak ve yarın da iftar yapılacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak?

İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri - 1

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ikinci günü tüm yurtta oruç ibadetiyle idrak edildi. Yarın da oruç tutacak vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor İşte, 2025 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri...

YAŞAM HABERLERİ

İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri - 2

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 06:04

İftar Vakti: 19:04

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

İftar Vakti: 18:49

İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri - 3

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 06:13

İftar Vakti: 19:13

TÜM İLLERİN RAMAZAN İMKSAKİYESİ 2025

İkamet ettiğiniz şehirdeki sahur ve iftar saatlerini, 29 gün boyunca aşağıdaki adresten takip edebilirsiniz.

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İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri - 4

ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

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