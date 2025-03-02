İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri

ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.