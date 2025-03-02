İstanbul-Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak? 2 Mart il il sahur saatleri
2025 Ramazan ayının ikinci gününün geride kalması ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşların sahur saati araştırmaları hız kazandı. Bu gece Ramazan'ın üçüncü orucu için sahura kalkılacak ve yarın da iftar yapılacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur kaçta yapılacak?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ikinci günü tüm yurtta oruç ibadetiyle idrak edildi. Yarın da oruç tutacak vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor İşte, 2025 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri...