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İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri

Sahur saatine yönelik sorgulamalar iftarın geride kalması ile başladı. Mübarek Ramazan ayının üçüncü iftarını yapan vatandaşlar, yarın oruca niyet etmek için yaşadıkları ile göre sahur saatlerini merak edip araştırıyor. Ertesi gün tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda imsak vakitlerini sorguluyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri - 1

Oruç ibadetini idrak eden pek çok kişi yarın tutacakları oruçları için "Bu gece sahura saat kaçta kalkılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 Ramazan ayının 3. gününü geride bırakan vatandaşlar, bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 3 Mart 2025 Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre İstanbul-Ankara-İzmir ve diğer illerin sahur saatleri...

YAŞAM HABERLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri - 2

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 06:03

İftar Vakti: 19:05

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

İftar Vakti: 18:50

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VE YARIN İFTAR SAAT KAÇTA?

Sahur (İmsak) Vakti: 06:12

İftar Vakti: 19:14

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri - 3

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İkamet ettiğiniz şehirdeki sahur ve iftar saatlerini, 29 gün boyunca aşağıdaki adresten takip edebilirsiniz.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri - 4

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye kefaret değil, gününe gün kaza gerekir.

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