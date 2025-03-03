İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti ne zaman? 3 Mart il il sahur saatleri
Sahur saatine yönelik sorgulamalar iftarın geride kalması ile başladı. Mübarek Ramazan ayının üçüncü iftarını yapan vatandaşlar, yarın oruca niyet etmek için yaşadıkları ile göre sahur saatlerini merak edip araştırıyor. Ertesi gün tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda imsak vakitlerini sorguluyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak?
Oruç ibadetini idrak eden pek çok kişi yarın tutacakları oruçları için "Bu gece sahura saat kaçta kalkılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 Ramazan ayının 3. gününü geride bırakan vatandaşlar, bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 3 Mart 2025 Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre İstanbul-Ankara-İzmir ve diğer illerin sahur saatleri...