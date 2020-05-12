İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

Fotoğraf sanatçısı Johannes Moths, corona virüs nedeniyle sakin günler geçiren İstanbul Boğazı'nda artık daha sık gördüğümüz yunusları fotoğrafladı... Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulunan sokağa çıkma kısıtlamaları, yunusları İstanbul Boğazı'nın müdavimi haline getirdi. Deniz trafiğindeki düşüş, Boğaz'ın mavi sularını yunuslar için adeta bir dans pistine dönüştürdü. Fotoğraf sanatçısı Johannes Moths da bu anları ölümsüzleştiren isimler arasında yer aldı. İşte Moths'un objektifinden Boğaz'da yunusların dansı...