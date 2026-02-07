İstanbul konserleri biten Tarkan kızına kavuştu. Liya ile günler sonra ilk kucaklaşma

Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz hafta da evinde dinlenirken çektiği fotoğrafla adından söz ettirmişti. “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam” diyen Tarkan, kadrajda eşi Pnar Tevetoğlu'yla pozuna da özellikle yer vermişti.

Ünlü isim, eşine olan aşkını “Bir de geceye bir aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler” sözleriyle bir kez daha vurgulamıştı.