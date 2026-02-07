İstanbul konserleri biten Tarkan kızına kavuştu. Liya ile günler sonra ilk kucaklaşma
07.02.2026 16:11
NTV - Haber Merkezi
Uzun bir aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ın konser maratonu sona erdi. Ailesiyle ilk kez bu kadar ayrı kalan Megastar, biricik kızı Liya'ya kavuştu.
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik bir seri ile Volkswagen Arena'da sahne alan ünlü şarkıcı, finali 4 Şubat gecesi yaptı.
KONSER SERİSİ GÜNLERCE KONUŞULDU
Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve performansı, zaman zaman da sürpriz konukları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan'ın konserleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
Zaman zaman konserlerinde 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu'na ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getiren Tarkan, 8 yaşındaki kızına kavuştu.
BABA KIZ GÜNLER SONRA YAN YANA
Konser serisini tamamlayıp ailesinin yanına dönen Tarkan Tevetoğlu, kızı Liya ile günler sonra ilk kucaklaştığı anları takipçileriyle paylaştı.
"ÇOK ÖZLEDİM"
Baba kızın sıkı sıkı sarıldığı anlar herkesi duygulandırırken, Megastar'ın ilk kez bu kadar ayrı kaldığını söylediği Liya'ya “Çok özledim” diyerek sarılması dikkatlerden kaçmadı.
"SEVMEYE ENGEL DEĞİL MESAFELER"
Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz hafta da evinde dinlenirken çektiği fotoğrafla adından söz ettirmişti. “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam” diyen Tarkan, kadrajda eşi Pnar Tevetoğlu'yla pozuna da özellikle yer vermişti.
Ünlü isim, eşine olan aşkını “Bir de geceye bir aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler” sözleriyle bir kez daha vurgulamıştı.