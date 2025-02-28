İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye)

Milyonlarca Müslüman ve Türkiye bugün 2025 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte İstanbul'da ikamet eden vatandaşların da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlıklarını imsak vaktine göre planlayacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri...

İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye) - 1

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ihya eden İstanbullu vatandaşlar, İstanbul sahur saatlerine yönelik araştırmalarına başladı. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan ramazan, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve bu yıl 29 gün sürecek. Gece saatlerinde ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. İşte, 2025 İstanbul ramazan imsakiyesi ve 1 Mart İstanbul sahur vakti...

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İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye) - 2

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Mübarek Ramazan ayının 1. günü olan 1 Mart 2025 Cumartesi günü, İstanbul sahur ve imsak vakti 06:07 olarak açıklandı.

İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye) - 3

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

2025 Ramazan'ın 1. günü 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı saat 19:01’de okunacak ve İstanbullular iftarlarını yapacak.

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İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye) - 4

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?


Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, ramazanın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir.

Oruç kefareti 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

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