İstanbul'da sahur kaçta yapılacak? Ramazan'ın ilk iftar ve sahur saatleri (İmsakiye)
Milyonlarca Müslüman ve Türkiye bugün 2025 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte İstanbul'da ikamet eden vatandaşların da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlıklarını imsak vaktine göre planlayacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri...
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ihya eden İstanbullu vatandaşlar, İstanbul sahur saatlerine yönelik araştırmalarına başladı. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan ramazan, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve bu yıl 29 gün sürecek. Gece saatlerinde ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. İşte, 2025 İstanbul ramazan imsakiyesi ve 1 Mart İstanbul sahur vakti...