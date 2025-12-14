İstanbul'dan memleketine döndü, kendi işini kurdu. Köyünde yetiştiriyor

Bu yılı hindi yıl ilan etmelerinin vatandaşa hizmet etmek amacıyla olduğunu belirten üreticinin önümüzdeki yıl için de hedefleri bulunuyor. Müşteri taleplerine göre üretim çeşitliliğini artırabildiklerini ifade etti. Yerli kazların 2 bin liradan başladığını belirten Şahan, Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi farklı türlerin de bulunduğunu, fiyatların türüne göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Şahan, "Bu sene hindiye girdik, seneye de inşallah kaz sezonu olacak. Şu anda kaz ve tavuk satışlarımız devam ediyor" dedi.