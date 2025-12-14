İstanbul'dan memleketine döndü, kendi işini kurdu. Köyünde yetiştiriyor
14.12.2025 11:51
İHA
İstanbul'dan memleketi Yozgat'a dönen Hasan Şahan kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı. Şahan çiftliğinde binlerce hayvan yetiştiriyor.
KÖYDE KENDİ İŞİNİN PATRONU
İstanbul'daki hayatından sıkılan Hasan Şahan, memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine döndü. Kanatlı hayvanlara olan sevgisinden dolayı 10-15 hayvan ile yetiştiriciliğe başladı. Bugün ise işletmesinde bine yakın hayvan bulunuyor.
Köyde doğanın içinde kendi işinin patronu olmanın avantajlarını vurgulayan Şahan, "İstanbul’da ya da Ankara’da asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi işimi yapıyorum. Severek çalışıyorum ve güzel ekmek yiyebiliyoruz. İnsanların da bu işi yapmasını istiyorum, teşvik ediyorum" dedi.
HİNDİ YILI
Bu yılı hindi yılı olarak ilan ettiklerini belirten üretici, yaklaşık 3 bin 500 hindi yetiştirdiğini ifade etti. Hindi piyasasının 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında değişim gösterdiğini belirten Şahan, hindileri vatandaşların uygun fiyata tüketebilmesi için 2 bin liradan satışa sunduklarını söyledi. "Vatandaşlarımız ucuz hindi yesin istedik. Hindilerimiz 6-8 kiloya kadar çıkıyor. İsteyenler gelip canlı olarak görebilir, isterlerse temizlenmiş şekilde de alabilir" diye konuştu.
GELECEK YIL KAZ YILI OLACAK
Bu yılı hindi yıl ilan etmelerinin vatandaşa hizmet etmek amacıyla olduğunu belirten üreticinin önümüzdeki yıl için de hedefleri bulunuyor. Müşteri taleplerine göre üretim çeşitliliğini artırabildiklerini ifade etti. Yerli kazların 2 bin liradan başladığını belirten Şahan, Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi farklı türlerin de bulunduğunu, fiyatların türüne göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Şahan, "Bu sene hindiye girdik, seneye de inşallah kaz sezonu olacak. Şu anda kaz ve tavuk satışlarımız devam ediyor" dedi.