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İstanbullu Gelin 3. sezondan ilk kareler

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin, yeni sezona heyecan dozu yüksek, sürpriz gelişmelerle dolu bir başlangıç yapıyor. Merakla beklenen sezona ait ilk tanıtımdan en özel kareler görücüye çıktı.

  • 1

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    Sezon arasının ardından sete çıkan İstanbullu Gelin’in tanıtım çekimleri renkli anlara sahne oldu.
  • 2

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    Boranların tam kadro hazır bulunduğu çekimlerde birbirine kenetlenen ailenin sevgi dolu paylaşımları ve Yaz bebeğin hayata attığı ilk adımlar ön plandaydı.
  • 3

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    Yaz’ın şefkat, sevgi ve neşe dolu dünyasına tanık olduğumuz tanıtım beklenmedik finali ile herkesi şaşırtacak.
  • 4

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    Boranlar kaldıkları yerden nasıl bir başlangıç yapacak? Yıllar sonra yolları kesişen akrabaları Ülfet Kavaklı ile aralarında neler yaşanacak? Adem, Boranlardan aldığı her şeyin karşılığında nasıl bir bedel ödeyecek? Büyülü aşkın meyvesi Yaz Boran, tüm aileyi ve olayları ne yönde etkileyecek?
  • 5

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    İstanbullu Gelin tüm bu soruların cevapları ve sürpriz dolu gelişmelerle Eylül’de Star’da.
  • 6

    İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz
    Star yeni sezona hazır! Eylül'de gel / Video
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