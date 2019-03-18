İstanbullu Gelin kapılarını Yaşlılar Haftası için Darülaceze’den gelen misafirleri için açtı
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin Yaşlılar Haftası nedeniyle konakta Türkiye’nin en köklü yaşlılar bakımevi olan Darülaceze’den gelen özel misafirlerini ağırladı.
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Konağın tüm odalarını tek tek gezen misafileri dizinin oyuncuları karşıladı. Konağın yemek masasında bir araya gelen ekip ve kıymeti ziyaretçiler birlikte hatıra pozu verdiler.
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Başta İpek Bilgin, Özcan Deniz ve Aslı Enver başta olmak üzere ziyaretçilerle yakından ilgilenen oyuncular hep birlikte yaşlılar haftasını kutladılar.
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Hiç bir bölümünü kaçırmadıkları dizinin oyuncuları ile sohbet eden misafiler unutulmaz bir gün geçirdikleri konaktan yüzlerinde büyük bir gülümse ile ayrıldılar.