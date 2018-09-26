İstanbullu Gelin'deki Yaz Bebek (Ada) hakkında bilmeniz gerekenler
Başrollerini Özcan Deniz (Faruk) ve Aslı Enver’in (Süreyya) paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda herkes ikilinin çocuğunu canlandıran Yaz Bebek'i konuşuyor. İşte Şefkat, sevgi ve neşe dolu dünyasına tanık olduğumuz Yaz Bebek hakkında bilmeniz gerekenler.
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Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 2. sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızları Yaz'ı kucaklarına alabildi. Dizinin 3. sezonu ise Yaz'ın hayata attığı ilk adımlar ön plandaydı. Peki ama kim bu herkesin konuştuğu Yaz Bebek? Gerçek adı Ada olan bebeğin annesi merak edilenleri anlattı.
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Eşimle birbirimizin çocukluk aşkıyız. Ve flört zamanlarımızda hep bu aşkı 2 prensesle büyütmek istemişizdir. Hayat gerçekten de istediğimizi verdi ve 2 prensesimiz var. Yani bizim prenseslerimiz de Faruk ve Süreyya'nın
kızı Yaz Bebek gibi ask çocukları.
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Kızlarımızın sanatla ilgilenmesi ve neden olmasın ki oyuncu olmaları düşüncesi çok eskiden beri aklımızda olan bir şeydi. Sosyal olmaları, anılar bırakmaları, kendilerini keşfetmeleri için.
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İlk kızımız reklam ve katalog çekimlerinde bizlere unutulmayacak anılar bıraktı ve hala da devam ediyor. Ada’ya hamile olduğum süre içinde, her bölümünü nefes almadan izlediğim İstanbullu Gelin dizisinde Senem /Teyze (Neslihan Yeldan) ve Süreyya hamileydi. Hep merak etmiştim 'Acaba hangi şanslı bebek bu muhteşem ekiple kamera karşına geçecek?' diye.
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Geçen hafta bebek arayışı ile ilgili bir duyuru görünce, şansımızı denemek istedik. 'Bu bizim kızımız neden olmasın diye düşündük'. Bir kaç günlük yoğun telefon trafiği arkasından ajansımız 'Haydi hayırlı olsun. Yaz Bebek Ada'dır' diye bizi aradığında heyecandan nutkum tutuldu.
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Hatta Ada kucağımda o an uyuduğu için çok tepki veremedim bile. Ancak böyle muhteşem bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibi ile hele ki çok sevdiğim bir dizide kızım rol alacağı için çok sevindim Yani kendimizi bu muhteşem projenin içinde bulduk.
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Şu an muhteşem bir ekiple setteyiz. Ada yani Yaz Bebek aslında Yugoslav göçmeni. Göçmen olmamızın bize her zaman şans ve mutluluk getirdiğine inanıyoruz.