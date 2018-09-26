İstanbullu Gelin'deki Yaz Bebek (Ada) hakkında bilmeniz gerekenler

Hatta Ada kucağımda o an uyuduğu için çok tepki veremedim bile. Ancak böyle muhteşem bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibi ile hele ki çok sevdiğim bir dizide kızım rol alacağı için çok sevindim Yani kendimizi bu muhteşem projenin içinde bulduk.





İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM FRAGMANI / İZLE