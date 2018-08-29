İstanbullu Gelin'in Yaz'ı Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler
ntv.com.tr
Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'e Yaz karakteriyle Ahsen Eroğlu dahil oldu. Dizinin ikinci yeni sezonunda Faruk (Özcan Deniz) ile Süreyya'nın (Aslı Enver) kızlarını canlandıracak olan genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce birçok projede yer alan Eroğrul kimdir? İşte Eroğlu hakkında bilgiler ve fotoğraflar...
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1Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde doğdu.
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2Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde üniversite eğitimini tamamladı.
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Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi aldı.
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4Oyunculuğun yanında dijital çizim ve tasarım çalışmalarını sürdürüyor.
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5Tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine yurt içi ve yurtdışında eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca Çetin Sarıkartal ile oyunculuk üzerine çalışıyor ve oyunculuk yüksek lisans programına hazırlanıyor.
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PROJELERTV
2016
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Meleki (8 Bölüm)
2016-2017
Anne - Duru (33 Bölüm)
2017
Kızlarım İçin -Suna
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7REKLAM
2015
Tadım Reklam Filmi
2015
Corendon Airlines Reklam Filmi
2016
Türk Telekom Reklam Filmi
2016
Yedigün Reklam Filmi
2017
Biskrem Reklam Filmi
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8EĞİTİM
2012-2016
Ege Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Voleybol Antrenörlüğü Bölümü Lisans Bölüm Birinciliği
2016
Levent Aras Temel Oyunculuk Eğitimi
2016-2017
Ümit Çırak Oyuncu Koçluğu
2017-2018
Çetin Sarıkartal Oyuncu Koçluğu
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9İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
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