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İstanbullu Gelin'in Yaz'ı Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler

ntv.com.tr

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'e Yaz karakteriyle Ahsen Eroğlu dahil oldu. Dizinin ikinci yeni sezonunda Faruk (Özcan Deniz) ile Süreyya'nın (Aslı Enver) kızlarını canlandıracak olan genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce birçok projede yer alan Eroğrul kimdir? İşte Eroğlu hakkında bilgiler ve fotoğraflar...

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    Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde doğdu.
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    Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde üniversite eğitimini tamamladı.
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    Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi aldı.
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    Oyunculuğun yanında dijital çizim ve tasarım çalışmalarını sürdürüyor.
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    Tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine yurt içi ve yurtdışında eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca Çetin Sarıkartal ile oyunculuk üzerine çalışıyor ve oyunculuk yüksek lisans programına hazırlanıyor.
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    PROJELER

    PROJELER
    TV

    2016
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Meleki (8 Bölüm)
    2016-2017
    Anne - Duru (33 Bölüm)
    2017
    Kızlarım İçin -Suna
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    REKLAM

    2015
    Tadım Reklam Filmi
    2015
    Corendon Airlines Reklam Filmi
    2016
    Türk Telekom Reklam Filmi
    2016
    Yedigün Reklam Filmi
    2017
    Biskrem Reklam Filmi
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    EĞİTİM

    2012-2016
    Ege Üniversitesi
    Spor Bilimleri Fakültesi
    Voleybol Antrenörlüğü Bölümü Lisans Bölüm Birinciliği
    2016
    Levent Aras Temel Oyunculuk Eğitimi
    2016-2017
    Ümit Çırak Oyuncu Koçluğu
    2017-2018
    Çetin Sarıkartal Oyuncu Koçluğu
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    İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
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