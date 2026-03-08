İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesini yaktılar! İnceleme başlatıldı
08.03.2026 13:40
İHA
İstanbul’da yaklaşık 300 yıllık tarihi miraslardan biri olan Tophane Çeşmesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Gece saatlerinde ateş yakıldığı öğrenilen çeşme kapkara bir hale geldi.
1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi yapı, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü.
Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.