İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı. Ayşegül Eraslan'ın ölümünde 2 gözaltı
15.03.2026 09:03
NTV - Haber Merkezi
Evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın cinayete kurban gittiğini iddia eden 2 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane'de moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen iki şüpheli gözaltında.
Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın 13 Mart 2026 tarihinde Kağıthane'de hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Sosyal medyada konuyla ilgili “cinayet” paylaşımı yapan iki kişi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar dikkat çekmişti. Genç kadının "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı bir not paylaştığı ortaya çıkmıştı.
“HAYATTA İNSANLARA HEP DEĞER VERDİM”
Diğer paylaşımında da kanlı bir not paylaşan Eraslan'ın "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok." yazdığı görülmüştü.
Bu notlar üzerine Ayşegül Eraslan'ın intihar ettiği iddia iddiaları gündem olurken; olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.