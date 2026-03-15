İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı. Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
15.03.2026 09:03
Son Güncelleme: 15.03.2026 12:18
NTV - Haber Merkezi
Evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eraslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia eden 2 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın 13 Mart 2026 tarihinde Kağıthane'de hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Sosyal medyada konuyla ilgili “cinayet” paylaşımı yapan iki kişi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ARKADAŞI EVDEYMİŞ
Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kadının ölümünden bir gün önce evine bir oyuncunun geldiği ve ünlü fenomenin kardeşine mesaj attığı belirlendi.
Ünlü fenomen Ayşegül Eraslan, cuma günü İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. İddiaya göre ünlü fenomen, ölümünden bir gün önce oyuncu Sunay Kurtuluş'u evine davet etti, Kurtuluş evde bir saat kalıp ayrıldı.
Eraslan'ın kardeşi ifadesinde, ablasının kendisine attığı mesajda Sunay Kurtuluş ile aralarında şakalaşma nedeniyle tartışma çıktığını söylediğini öne sürdü.
Eraslan'ın evindeki 3 telefona el koyuldu. Sosyal medyada fenomenin ölümüyle ilgili cinayet iddiasında bulunan gazeteci Bilal Özcan ve moda fotoğrafçısı Semih Palancı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar dikkat çekmişti. Genç kadının "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı bir not paylaştığı ortaya çıkmıştı.
“HAYATTA İNSANLARA HEP DEĞER VERDİM”
Diğer paylaşımında da kanlı bir not paylaşan Eraslan'ın "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok." yazdığı görülmüştü.
Bu notlar üzerine Ayşegül Eraslan'ın intihar ettiği iddia iddiaları gündem olurken; olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.