İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı. Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar dikkat çekmişti. Genç kadının "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı bir not paylaştığı ortaya çıkmıştı.

“HAYATTA İNSANLARA HEP DEĞER VERDİM”

Diğer paylaşımında da kanlı bir not paylaşan Eraslan'ın "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok." yazdığı görülmüştü.

Bu notlar üzerine Ayşegül Eraslan'ın intihar ettiği iddia iddiaları gündem olurken; olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.