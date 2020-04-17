İsveç Prensesi Sofia'dan gönüllü hastane görevi

İsveç Prensesi Sofia aldığı kısa bir eğitimin ardından corona ile mücadele etmek için hasta bakıcı olarak çalışmaya başladı. (Fotoğraflar: AFP / Getty Images Turkey)

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17.04.2020 - 17:18

Üç günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, corona virüsle mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak işbaşı yaptı.







35 yaşındaki Prenses, tıbbi olarak doğrudan hastalarla temasta olmayacak.







Prenses Sofia, mutfak, dezenfekte ve temizlik işlerinde hastane çalışanlarına yardımcı olacak.







Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.







Eski bir model olan Prenses Sofia, 2015 yılında tahtın dördüncü sıradaki varisi Carl Philip ile evlenerek İsveç Kraliyet ailesine girmişti.

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