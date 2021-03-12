İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel corona virüse yakalandı

MICHAEL SHEEN VE ANNA LUNDBERG

Michael Sheen, ailesiyle birlikte haftalardır corona virüs müdacelesi verdiğini açıkladı. 52 yaşındaki Galli aktör, sunucu sevgilisi Anna Lundberg ve 17 aylık kızlarının da Covid-19 hastalığı geçirdiğini söyledi. Sheen, sosyal medyada “Son haftalarımı Covid nedeniyloe yatarak geçirdim. Çok zor ve korkutucuydu” mesajını paylaşarak başta sevgilisi Lundberg olmak üzere, annesi, kızı Lyra, kız kardeşi, ve hayatındaki tüm kadınlara destekleri için teşekkür etti.

Anna Lundberg de Instagram paylaşımında, “Son haftalarda hepimiz virüsle mücadele ediyoruz. İlk olarak Michael ve Lyra yakalandı, sonra da ben” açıklamasını yaptı. Artık daha iyi olduklarını da ekledi.