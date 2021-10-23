İsveçli ünlü rap şarkıcısı Einar sokak ortasında öldürüldü

Einar’ın pek çok şarkısı, uyuşturucu ve silahlar gibi suç dünyasına ait temalara sahipti. Einar’ın, 2020’de kaçırılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan ve temmuz ayında cezaevine giren Yasin adlı rakibiyle husumetli olduğu biliniyordu.