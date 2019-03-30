İsyan etti: Gerçek hayatta Faruk gibi bir karakter yok (İsrail'de Türk dizileri fırtınası)

1 İsrail'de son dönemde İstanbullu Gelin başta olmak üzere adeta Türk dizileri fırtınası esiyor.

AA muhabirlerinin İsrail sokaklarında mikrofon uzattığı neredeyse herkes izlediği bir Türk dizisi bulunduğunu söyledi. Bunlardan en popüleri İstanbullu Gelin olmakla birlikte Anne ve Kadın da çok izlenen diziler arasında.

2 Ülkenin en büyük gazetelerinden Haaretz, İstanbullu Gelin dizisiyle ilgili verdiği bir haberde, "Türkler geri döndüler ve tüm İsrail'i kendilerine bağımlı hale getirdiler" başlığını kullandı. Bunun yanında İsrail basınında son günlerde Türk dizileriyle ilgili birçok haber yer alıyor.





3 Türk dizileri için sosyal medyada kurulan İbranice hayran sayfalarının da on binlerce takipçisi bulunuyor. Facebook'ta İstanbullu Gelin dizisi için İsrailliler tarafından açılan bir sayfada "Sadece bağımlılar için" ifadesi yazılı. Bu hayran sayfalarında şu an yayında olan veya çekimi planlanan yeni Türk dizileriyle ilgili son dakika gelişmeleri, sanatçıların özel hayatlarına dair bilgiler ve fotoğraflar sıklıkla paylaşılıyor.





4 Turizm firmaları da İstanbullu Gelin dizinin çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı. Firmaların verdikleri reklamlar aracılığıyla duyurmaya çalıştığı turlara İsrailliler yoğun ilgi gösteriyor. Hatta balayı için bu turları tercih edenler bile var.

5 İsrail televizyonlarında şu an yayında olan Türk dizlerinden İstanbullu Gelin, Anne ve Kadın öne çıkıyor. İsrail televizyonlarında ilk kez 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Türk dizileri arasında Menekşe ve Halil ile Muhteşem Yüzyıl dizileri de bulunuyordu.

6 Facebook'ta Türk dizileri hayran sayfasında yer alan paylaşıma göre, Atiye isimli Türk dizisi de yakında bir İsrail televizyonunda yayınlanmaya başlayacak. İsrailliler kendi televizyonlarında yayımlananların dışında Netflix'teki Türk dizilerini de yoğun şekilde takip ediyor.





7 İsrail kanallarındaki Türk dizileri dublaj yerine İbranice alt yazıyla yayınlanıyor. Bu sayede İsrail sokaklarında Türkçe konuşarak dolaşırken konuştuğunuz dili tanıyarak "Türk müsünüz?" diye soran birçok kişiyle karşılaştık. Hatta Türk dizilerinin hayranları olan bu kişilerden bazılarının izledikleri dizilerden çok sayıda Türkçe kelime öğrendiklerini fark ettik.





8 Bunlardan biri de İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Rişon Letziyon'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Noa Dayan. Batı Kudüs sokaklarında AA muhabirine konuşan Dayan'ın ilk çırpıda aklına gelen Türkçe kelimeler 'anne', 'günaydın', 'kızım' ve 'seni seviyorum.'

9 İsrail'de şu an en popüler dizilerin İstanbullu Gelin ile Anne olduğunu söyleyen Dayan, en çok beğenilen aktörün de Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz olduğu kanaatinde.





10 İsrail kanallarında bu tarz romantik diziler pek bulunmadığını belirten Dayan, "İsrail küçük bir ülke, Türkiye gibi büyük değil. Televizyonlarındaki seçenekler de o oranda sınırlı" ifadesini kullandı.







11 Dizilerden Türk kültürüne dair ögeleri de öğrendiklerini belirten Dayan, bununla birlikte farklı durumlarda nasıl davranılması gerektiği gibi hayat dersleri de aldıklarını söyledi. Annesi, babası, kardeşleri ve arkadaşlarının hepsinin en az bir Türk dizisi izlediğini belirten Dayan, "İsrail’de bu şu an bir çılgınlığa dönmüş durumda. Herkes çılgın gibi Türk dizisi izliyor." dedi.









12 Dayan'ın sınıf arkadaşı Romiti Sona da birçok İsrailli gibi Türk dizilerinin hayranı. En beğendiği dizinin İstanbullu Gelin olduğunu ifade eden Sona, "Faruk’a (Özcan Deniz) aşığım, gözlerimi ondan alamıyorum. Tam bir erkek karakterini canlandırıyor" dedi.

13 İsraillilerin neredeyse tamamının İstanbullu Gelin’e takıntılı hale geldiğini kaydeden Sona, bu diziyi izleyen birçok İsraillinin Türkiye'yi ziyaret etmeyi ve İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği yeri görmeyi planladığını belirtti. Sona, "Biz tüm aile olarak tıpkı bir maratona katılır gibi heyecanla oturup bu diziyi izliyoruz." ifadesini kullandı.





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15 Batı Kudüs sokaklarında AA'ya konuşan Daniala Şişan da Anne, İstanbullu Gelin ve Kadın dizilerini beğenerek izlediğini söyledi. En sevdiği dizi karakterinin İstanbullu Gelin'de Esma Boran karakterini canlandıran İpek Bilgin olduğunu söyleyen Şişan, "Esma Hanım çok güçlü bir kadın, çocukları Faruk ve Murat’a hayatla ilgili çok şey öğretiyor. Dizideki aşk duygusu da çok güçlü ve aşkın önünde kimsenin duramayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

16 İsraillilerin Türk dizilerine adeta takıntılı hale geldiğini söyleyen Şişan bu dizilerden hayata dair çok şey öğrendiklerini kaydetti.





17 Türk dizilerine hayran bir arkadaşının evinde İstanbullu Gelin dizisini izlerken ağırlayan Haaretz gazetesindeki Türk dizileri haberinin sahibi gazeteci Khen Elmaleh, Türk dizilerin evrensel bir dili olduğu görüşünde.

18 Özellikle İstanbullu Gelin dizisinde aile değerleri ve geleneğin önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Elmaleh, "İbranice ve Türkçe çok farklı diller olsalar da iki toplum arasındaki evrensel kültürel dilin aynı olduğunu düşünüyorum" dedi.

19 Turizm firmalarının düzenlediği turlara katılarak İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği mekanları ziyaret eden birçok İsrailli tanıdığını belirten Elmaleh, "Doksanlı yıllarda İsrail'den Türkiye'ye tatile gitmek çok popülerdi. Şimdi bu yeniden popüler olmaya başladı. Bunda Türk dizilerinin yanı sıra Türk mutfağının da önemli rolü var" dedi.





20 Türk kültürüne kendisini en yakın hissedenlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden İsrail'e göç eden Yahudiler olduğuna dikkati çeken Elmaleh, kendisinin de Fas asıllı biri olarak Türkiye'ye büyük ilgi duyduğunu kaydetti.

Elmaleh, "Mesela arabesk biz Doğulu Yahudilerin yabancı olduğu bir şey değil. Ben şahsen Türk müziğinin büyük bir hayranıyım. Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay benim en sevdiğimi sanatçılar arasında" dedi.





21 Gazeteci Elmaleh, Doğulu Yahudiler arasında Türk kültürünün her zaman popüler olmasının yanı sıra şimdi Batı kökenli Aşkenaz Yahudileri arasında da popülerlik kazanmaya başladığına dikkati çekti.

22 İsrailli komedyenin "Faruk isyanı"



İsrailli komedyen Benny Bruchim de sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda İsrailli kadınların, Özcan Deniz'in oynadığı Faruk karakterine takıntılı hale gelmelerin nükteye aldı.



