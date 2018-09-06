İtalya'da ilk Starbucks (Espresso diyarında Amerikan kahvecisi)
ntv.com.tr
Amerikan kahve dükkanları devi Starbucks, Milano'da açtığı ilk mağazası ile İtalyan pazarına girdi. Reserve Rpoestry deneyimi İtalyan espresso kültürünü, tasarımını ve ustalığını kutluyor.
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GELENEKÇİ İTALYANLAR'A UYGUN BİNA
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KAHVE DEMLEME ŞOVU
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ŞEF ROCCO PRİNCİStarbucks, Reserve Roastery’de dünyanın 30 ülkesinden küçük partiler halinde tedarik edilen ve ilk kez Avrupa’da kavrulan sınırlı miktarda Arabica kahvesi ve yanında ünlü şef Rocco Princi'nin fırınından çıkmış taze artizan lezzetlerle eşsiz bir deneyim sunucak.
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MİLANO'YA UYGUN TASARIM
Merakla beklenen Milano’daki Roastery, İtalyan misafirler için şehre bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Starbucks bu mağaza ile 47 yıllık tarihi boyunca kahve hakkında öğrendiği her şeyi nefes kesici bir ortamda sunuyor. Bu akşam gerçekleşecek resmi açılış kutlamasının ardından, Roastery bu gece açılıyor.
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ESPRESSO BARLARINDAN İLHAM
Starbucks onursal başkanı Howard Schultz açılışla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: “Milano’ya ilk kez geldiğim 1983 yılında şehrin espresso barlarında gördüğüm topluluk hissi, baristalar ile müşteriler arasındaki rahat ve gerçek insani bağ kurma anları beni büyüledi. Milano’daki Roastery’nin açılışı ile Starbucks'ın hikayesi bir döngüyü tamamlıyor. 35 yıl önce ilham aldığım o ilk andan milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldiğimiz bugüne dek yaşadığımız tüm deneyimi büyük bir saygıyla İtalya'ya getiriyoruz. Yeşil önlüğünü takan 350.000 çalışma arkadaşımız ve onlardan önceki milyonlar adına, İtalyan misafirlerimize en mükemmel Starbucks deneyimini sunacağımız için büyük onur ve gurur duyuyorum.”
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78. ÜLKE İTALYAStarbucks'ın dünyadaki 78. pazarı olan İtalya'ya gelişi, şirketin tarihindeki diğer hiçbir pazara girişimine benzemiyor. Milano, Starbucks'ın yeni bir ülkedeki mağaza varlığını Roastery formatı ile kurduğu ilk şehir olma niteliğini taşıyor. Seattle Roastery (2014) ve Şanghay'daki Roastery (2017) olmak üzere dünyada sadece iki tane daha Roastery bulunuyor.
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EN TURİSTİK LOKASYONMilano’daki 2,300 metrekarelik Roastery, Piazza Cordusio'daki Palazzo della Poste binasında, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II ve Scala Tiyatrosu gibi ikonik tarihi eserlere birkaç sokak uzaklıkta bulunuyor.
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İTALYA'DA BÜYÜME HEDEFİ
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TÜRKİYE'DE 423 ŞUBE2003 yılında Türkiye'ye giren ve Shaya tarafından işletilen kahve mağazaları zinciri Starbucks'ın Türkiye'de 423 şubesi bulunuyor.