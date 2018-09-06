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İtalya'da ilk Starbucks (Espresso diyarında Amerikan kahvecisi)

ntv.com.tr

Amerikan kahve dükkanları devi Starbucks, Milano'da açtığı ilk mağazası ile İtalyan pazarına girdi. Reserve Rpoestry deneyimi İtalyan espresso kültürünü, tasarımını ve ustalığını kutluyor.

  • 1

    GELENEKÇİ İTALYANLAR'A UYGUN BİNA

    GELENEKÇİ İTALYANLAR'A UYGUN BİNA

    Piazza Cordusio’daki tarihi Posta binasının içinde açılan Starbucks Reserve Roastery, Starbucks’ın endüstriyel kahve anlayışına karşı olan İtalya’daki ilk mağazası olurken, marka 2018 sonlarından itibaren Milano’da başka mağazalar da açmayı planlıyor.

  • 2

    KAHVE DEMLEME ŞOVU

    KAHVE DEMLEME ŞOVU

    Howard Schultz'a 35 yıl önce Starbucks deneyimini yaratmak için ilham veren İtalyan espresso kültürüne saygı niteliğinde tasarlanan 2.300 metrekarelik Reserve Roastery, moda ve kültürün başkentlerinden biri olan Milano’da kahve kavurma, demleme ve miksoloji gösterisi sunuyor.

  • 3

    ŞEF ROCCO PRİNCİ

    ŞEF ROCCO PRİNCİ
    Starbucks, Reserve Roastery’de dünyanın 30 ülkesinden küçük partiler halinde tedarik edilen ve ilk kez Avrupa’da kavrulan sınırlı miktarda Arabica kahvesi ve yanında ünlü şef Rocco Princi'nin fırınından çıkmış taze artizan lezzetlerle eşsiz bir deneyim sunucak.
  • 4

    MİLANO'YA UYGUN TASARIM

    MİLANO'YA UYGUN TASARIM

    Merakla beklenen Milano’daki Roastery, İtalyan misafirler için şehre bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Starbucks bu mağaza ile 47 yıllık tarihi boyunca kahve hakkında öğrendiği her şeyi nefes kesici bir ortamda sunuyor. Bu akşam gerçekleşecek resmi açılış kutlamasının ardından, Roastery bu gece açılıyor.

  • 5

    ESPRESSO BARLARINDAN İLHAM

    ESPRESSO BARLARINDAN İLHAM

    Starbucks onursal başkanı Howard Schultz açılışla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: “Milano’ya ilk kez geldiğim 1983 yılında şehrin espresso barlarında gördüğüm topluluk hissi, baristalar ile müşteriler arasındaki rahat ve gerçek insani bağ kurma anları beni büyüledi. Milano’daki Roastery’nin açılışı ile Starbucks'ın hikayesi bir döngüyü tamamlıyor. 35 yıl önce ilham aldığım o ilk andan milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldiğimiz bugüne dek yaşadığımız tüm deneyimi büyük bir saygıyla İtalya'ya getiriyoruz. Yeşil önlüğünü takan 350.000 çalışma arkadaşımız ve onlardan önceki milyonlar adına, İtalyan misafirlerimize en mükemmel Starbucks deneyimini sunacağımız için büyük onur ve gurur duyuyorum.”

  • 6

    78. ÜLKE İTALYA

    78. ÜLKE İTALYA
    Starbucks'ın dünyadaki 78. pazarı olan İtalya'ya gelişi, şirketin tarihindeki diğer hiçbir pazara girişimine benzemiyor. Milano, Starbucks'ın yeni bir ülkedeki mağaza varlığını Roastery formatı ile kurduğu ilk şehir olma niteliğini taşıyor. Seattle Roastery (2014) ve Şanghay'daki Roastery (2017) olmak üzere dünyada sadece iki tane daha Roastery bulunuyor.
  • 7

    EN TURİSTİK LOKASYON

    EN TURİSTİK LOKASYON
    Milano’daki 2,300 metrekarelik Roastery, Piazza Cordusio'daki Palazzo della Poste binasında, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II ve Scala Tiyatrosu gibi ikonik tarihi eserlere birkaç sokak uzaklıkta bulunuyor.
  • 8

    İTALYA'DA BÜYÜME HEDEFİ

    İTALYA'DA BÜYÜME HEDEFİ

    Roastery’nin açılmasının ardından Starbucks, 2018 sonlarından itibaren lisanslı iş ortağı Percassi ile birlikte Milano'ya yeni kafeler de açacak. Bu mağazalar, İtalyan pazarına özgü kahve kültürünü yansıtırken Starbucks’ın ikonik içecek ve yiyeceklerini de sunacak.

  • 9

    TÜRKİYE'DE 423 ŞUBE

    TÜRKİYE'DE 423 ŞUBE
    2003 yılında Türkiye'ye giren ve Shaya tarafından işletilen kahve mağazaları zinciri Starbucks'ın Türkiye'de 423 şubesi bulunuyor.
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