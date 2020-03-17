İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüsten öldü (Corona olan ünlü isimler)

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Idris Elba
Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idrib Elba kendini karantinaya aldı. 47 yaşındaki oyuncu "İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın" dedi.
Kristofer Hivju
Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde rol alan Kristofer Hivju (Tormund), corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.
OLGA KURYLENKO
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı.
Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.
Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.
Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.
Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.
ELIAQUIM MANGALA
İspanyol kulübü Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.
Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi" ifadelerini kullandı.