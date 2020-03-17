İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüsten öldü (Corona olan ünlü isimler)

Idris Elba

Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idrib Elba kendini karantinaya aldı. 47 yaşındaki oyuncu "İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın" dedi.