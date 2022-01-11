İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi

Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 2019'da tanıştığı Belaruslu sevgilisi Tanya Yashenko'nun servetini sömürdüğünü iddia ederek dava açtı. İtalyan aristokrat, sevgilisine verdiği binlerce dolarlık hediyelerin iadesini talep etti.

Haberler 11.01.2022 - 10:47

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 1

İtalya'da kraliyet soyundan gelen Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa, kendisinden 16 yaş küçük Belaruslu sevgilisi Tanya Yashenko'ya 'Beni param için kullandı' diyerek dava açtı.

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 2

Evliliğinin dağılması sonucu yaşadığı travmanın yanlış kararlar almasına neden olduğunu ve Yashenko'nun bu "duygusal kırılganlığından” faydalandığını belirten Italyan aristokrat, sevgilisine verdiği binlerce dolarlık hediyelerin iadesini talep etti.

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 3

Prens, Yashenko'ya 83 bin euro değerinde Mercedes otomobil, Roma'daki bir otelde 58 bin euro'luk hisse, pahalı mücevherler ve Roma'nın merkezinde bir daire kiralamasına yardımcı olmak için 18 bin euro verdiğini söyledi.

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 4

Ancak prens, daha sonra pişman oldu ve sevgilisinden af dilediğini mesajları sosyal medyadan paylaştı. İkili yeniden bir araya geldi ama hukuk mücadelesi sürüyor.

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 5

Nusret'in müdavimleri arasında olan  Tanya Yashenko'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 6
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 7
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 8
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 9
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 10
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 11
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 12
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 13
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 14
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 15
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 16
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 17
İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi - 18

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