İtalyan Prens Giacomo Bonanno sevgilisinden hediyelerini geri istedi

Haberler 11.01.2022 - 10:47
İtalya'da kraliyet soyundan gelen Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa, kendisinden 16 yaş küçük Belaruslu sevgilisi Tanya Yashenko'ya 'Beni param için kullandı' diyerek dava açtı.
Evliliğinin dağılması sonucu yaşadığı travmanın yanlış kararlar almasına neden olduğunu ve Yashenko'nun bu "duygusal kırılganlığından” faydalandığını belirten Italyan aristokrat, sevgilisine verdiği binlerce dolarlık hediyelerin iadesini talep etti.
Prens, Yashenko'ya 83 bin euro değerinde Mercedes otomobil, Roma'daki bir otelde 58 bin euro'luk hisse, pahalı mücevherler ve Roma'nın merkezinde bir daire kiralamasına yardımcı olmak için 18 bin euro verdiğini söyledi.
Ancak prens, daha sonra pişman oldu ve sevgilisinden af dilediğini mesajları sosyal medyadan paylaştı. İkili yeniden bir araya geldi ama hukuk mücadelesi sürüyor.
Nusret'in müdavimleri arasında olan Tanya Yashenko'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...