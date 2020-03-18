İtalyan yönetmen Luca Guadagnino: Sevdiğim insanlar için korkuyorum

İtalya'da karantinada bulunan yönetmen Luca Guadagnino, Milano'nun şu anda ağır çekimde hareket ettiğini dile getirerek "Sevdiğim insanlar için korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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18.03.2020 - 16:10

We Are Who We Are mini dizisinin çekimlerine bir süredir devam eden yönetmen Luca Guadagnino, İtalya'da karantinada bulunuyor. Corona virüs salgını nedeniyle İtalya'nın Milano kentinde evinde bulunan ünlü yönetmen, oradaki durum hakkında bilgi verdi.







Call Me By Your Name, Suspiria, A Bigger Splash, I Am Love gibi yapımlara imzasını atan Guadagnino, Milano'nun şu anda ağır çekimde hareket ettiğini ifade etti.







Amerika'nın şimdiki halinin, İtalya'nın iki hafta önceki haline benzediğini belirten Guadagnino, "Teknoloji fazlasıyla yardımcı oluyor. Çünkü hem çalışabiliyorsunuz, hem de diğer insanlar çalışırken onları izole bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz" diye konuştu.







Ünlü yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: "İsveç ve Fransa'da yapmam gereken çok fazla iş var, çünkü iş arkadaşlarım oradalar. Karantinadan önce hassaslıkları 'Sizler için üzgünüz'den ibaretti. Ama şimdi Fransa, İspanya, Avusturya, Almanya karantinada. İlk olmak garip. Kendinizi her zaman düşündüğünüz gibi görmezsiniz."







"Ama aynı zamanda sorumluluğun etik yönü ile paylaşma ve kolektiflik duygusu bunu yapmak zorunda olduğunuzu anlamanızı sağlıyor. Korkuyor muyum? Bilmiyorum. Daha yaşlı olsaydım daha çok korkardım. Sevdiğim insanlar için korkuyorum."