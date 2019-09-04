Ivanka Trump uzun saçlarına veda etti (Seçim yatırımı mı?)
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Kolombiya'daki Ulusal Polis Akademisi'ni ziyareti sırasında yeni saç stiliyle dikkat çekti. Trump'ın 2020'deki seçimler öncesi daha ciddi bir imaja bürünmek için saçlarını kestirdiği iddia edildi.
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1Bugüne kadar geleneksel ‘başkan kızı’ profilinden çok uzak olan Ivanka Trump, ABD Büyükelçiliği desteğiyle burs verilen polis adaylarıyla bir araya geldi.
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2"Tarihin gördüğü en kuvvetli başkan çocuğu" olarak tanımlanan Ivanka Trump'ın Kolombiya'daki General Santander Ulusal Polis Akademisi'ni ziyareti sırasında dikkat çeken detay ise saçları oldu.
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3ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı bugüne kadar omuzlarından aşağıya doğru uzanan sarı saçlarının aksine kısa saç stiliyle objektiflerin önündeydi.
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4Saçını omuz hizasında kestiren Ivanka Trump, yeni stiliyle dikkat çekti.
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5'Trump’a fısıldayan kadın’ olarak tanımlanan Ivanka daha önce uzun saçlarıyla dikkat çekiyordu.
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6Ivanka Trump dönem dönem saçlarını topuz yaparak farklı stiller deniyordu.
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Kendi adını verdiği markasıyla kırdığı satış rekorları nedeniyle modanın first lady’si olması beklenirken Beyaz Saray'daki göreviyle ön plana çıkan Trump'ın yeni saç stiliyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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Ivanka Trump'ın, 2020 seçimleri öncesi daha resmi bir imaja bürünmek için değişikliğe gittiği iddia edildi.