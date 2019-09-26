Ivanka Trump’ın kıyafeti Donald Trump'ın 'meme ucu' tweet'ini gündeme taşıdı
ntv.com.tr
Ivanka Trump'ın BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet, 'meme ucu' tartışması başlattı. Tartışma, babası Donald Trump'ın daha önce attığı 'meme ucu' tweet'ini gündeme taşıdı.
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Ivanka Trump’ın 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda giydiği kıyafet, sosyal medyada kimilerince şık bulunurken, kimi kullanıcılar tarafından eleştiri konusu olmuştu.
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Eleştirilen noktalardan biri de Ivanka Trump’ın giydiği gömlekten meme uçlarının belirgin bir şekilde görünmesiydi.
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Göğüs ucu konusu, sosyal medyada bir başka yönüyle daha gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2011 yılında attığı bir ‘meme ucu’ tweet’ini akla getirdi.
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Trump, eşcinsel olduğu bilinen bir kongre üyesinin ‘çıkıntılı meme uçları’nın iğrenç olduğunu söyleyen bir tweet atmıştı. Bu tweet, Ivanka Trump’ın kıyafetiyle ilişkilendirildi.
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5İnternet kullanıcıları, 37 yaşındaki Ivanka Trump’ın yüksek profilli bir etkinliğe sütyensiz katılmasını eleştirirken, babasının eşcinsel bir siyasetçiyi utandırdığı mesajı yıllar sonra yeniden hatırlattı.
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Donald Trump, 79 yaşındaki siyasetçi için, “Barney Frank, kongre öncesinde mavi tişörtü içinde çıkıntılı meme uçlarıyla iğrenç görünüyor. Çok çok saygısızca” ifadesini kullanmıştı.
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Birçok kişi, Donald Trump’ın her konuda tweet atma geçmişini göz önünde bulundurarak, bu eski tweet’in yeniden ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.