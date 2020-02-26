Ivanka Trump'tan 28 yıl sonra Diana pozu

Ivanka Trump eşi ve babası Donald Trump ile birlikte Hindistan'ı ziyaret etti. Ivanka Trump Tac Mahal'de Prenses Diana'nın 28 yıl önce fotoğraflandığı kareyi verdi.

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26.02.2020 - 11:43

Ivanka Trump, 1992 yılında Prenses Diana'nın Tac Mahal'de verdiği pozun aynısını verdi.

İş ziyareti olarak da yapılan bu seyahatte Ivanka Trump'a eşi Jared, ve babası Donald Trump da eşlik ediyor.

Daha önce Hindistan'ı ziyaret eden Kate Middleton ve Prens William da aynı yerde objektiflere poz vermişti.

Diana ise eşinin işleri yoğunluğu nedeniyle bu geziyi yalnız olarak yapmıştı. Diana bu geziden birkaç ay sonra eşi Charles'a boşanma davası açmış ve bu seyahatin kendisi için iyileştirici etkisi olduğunu dile getirmişti.

İkonik bir kare haline gelen bu fotoğrafın ardından bu bank Diana's chair adıyla da anılıyor.

Tac Mahal geçtiğimiz yıllarda Lonely Planet tarafından ölmeden önce görülmesi gereken 20 yer listesinde yer almıştı.





