İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor

İyi kız sendromu, kadınların ebeveynleri, öğretmenleri ve toplumun beklentilerini karşılamak adına itaatkâr ve uyumlu olma zorunluluğu hissettikleri bir davranış biçimini tanımlar. İyi kız sendromu yaşayan kişiler için çatışmadan kaçınmak, en doğru yoldur. Bu tür bireyler, sürekli onay arayışında oldukları için uzun vadede psikolojik sağlıklarını riske atabilirler.

İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor - 1

Çocuk psikoloğu Laura Maymó Gallurt, iyi kız sendromunun en yaygın belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Aşırı mükemmeliyetçilik: Bu sendroma sahip kişiler, hata yapmaktan korkarak her görevlerini kusursuz şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Mükemmelliyetçilik, yüksek stres ve kaygıya yol açabilir.

Dış onaya bağımlılık: Öz saygıları, başkalarının onayına ve takdirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum, onları eleştiriye ve olumlu geri bildirim eksikliğine karşı savunmasız hale getirir.

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İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor - 2

Çatışma korkusu: Bu sendromu yaşyan kişiler, çatışma yaratacak durumlardan kaçınırlar. Kendi istek ve ihtiyaçlarını bastırmak pahasına, huzur ortamını korumayı tercih ederler.

"Hayır" demede zorluk: İyi kız sendromunda sınır koymakta güçlük çekilir. Bu da aşırı sorumluluk yükü ve tükenmişlik hissine yol açabilir.

Aşırı öz talep: Yüksek standartlar belirler ve bu standartlara ulaşamadıklarında kendilerini sert bir şekilde cezalandırırlar.

Duygusal tükenmişlik: Sürekli mükemmel bir imajı sürdürme ve beklentileri karşılama baskısı, zamanla duygusal tükenmişliğe zemin hazırlayabilir. Tükenmişlik, depresif semptomların gelişmesine neden olabilir.

İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor - 3

İYİ KIZ SENDROMU NEDEN OLUR?

İyi kız sendromu, genellikle çocuklukta aileden ya da çevreden gelen onay ve takdir arayışından kaynaklanır. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını ve kendi sınırlarını göz ardı ederek, başkalarının beklentilerini yerine getirmeye odaklanır.

Zamanla bu davranış kalıpları, kişinin öz saygısını zedeleyebilir ve içsel çatışmalara yol açabilir. Bu sendrom, kişinin kendine zarar veren bir düzeneği sürdürmesine ve duygusal yorgunluk hissetmesine neden olabilir.

İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor - 4

İyi kız sendromundan kurtulmak için, önce kendi duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını tanımak gerekir. Birey, sınır koymayı öğrenmeli ve kendisini ifade etmekte zorluk yaşadığı durumlarda daha şeffaf olmalıdır. Kendine değer verme, mükemmel olma baskısından kurtulma ve hatalar yapma özgürlüğünü kabul etmek de bu süreçte büyük önem taşır.

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