İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor

İYİ KIZ SENDROMU NEDEN OLUR?

İyi kız sendromu, genellikle çocuklukta aileden ya da çevreden gelen onay ve takdir arayışından kaynaklanır. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını ve kendi sınırlarını göz ardı ederek, başkalarının beklentilerini yerine getirmeye odaklanır.

Zamanla bu davranış kalıpları, kişinin öz saygısını zedeleyebilir ve içsel çatışmalara yol açabilir. Bu sendrom, kişinin kendine zarar veren bir düzeneği sürdürmesine ve duygusal yorgunluk hissetmesine neden olabilir.