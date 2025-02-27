İyi kız sendromunun 6 belirtisi: Ruh sağlığını sinsice tehlikeye atıyor
İyi kız sendromu, kadınların ebeveynleri, öğretmenleri ve toplumun beklentilerini karşılamak adına itaatkâr ve uyumlu olma zorunluluğu hissettikleri bir davranış biçimini tanımlar. İyi kız sendromu yaşayan kişiler için çatışmadan kaçınmak, en doğru yoldur. Bu tür bireyler, sürekli onay arayışında oldukları için uzun vadede psikolojik sağlıklarını riske atabilirler.
Çocuk psikoloğu Laura Maymó Gallurt, iyi kız sendromunun en yaygın belirtilerini şu şekilde sıraladı:
Aşırı mükemmeliyetçilik: Bu sendroma sahip kişiler, hata yapmaktan korkarak her görevlerini kusursuz şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Mükemmelliyetçilik, yüksek stres ve kaygıya yol açabilir.
Dış onaya bağımlılık: Öz saygıları, başkalarının onayına ve takdirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum, onları eleştiriye ve olumlu geri bildirim eksikliğine karşı savunmasız hale getirir.