İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu

İngiltere'nin Surrey bölgesinde bankacılık yapan Wang, kaygı ve uykusuzluk problemleri için hastaneye gitti. Kendisine 3 farklı ilaç reçete edildiğini anlatan Çinli kadın, ilaçları kullanmaya başladıktan birkaç hafta sonra semptomlarının daha da kötüleştiğini fark etti. Yine de ilaçları kullanmaya devam eden Wang, bu defa zihnini ele geçiren intihar düşünceleriyle mücadele etmeye başladı. Aylar sonra ilacı bırakma kararı alan 48 yaşındaki kadın, ''Eğer antidepresan kullanımına devam etseydim, kesinlikle kendimi öldürürdüm'' dedi.