İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu

İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Lingling Wang, antidepresan tedavisine başladıktan sonra ruh sağlığının çok daha kötüye gittiğini, yatağa bağımlı hale geldiğini ve intihar düşüncelerinin arttığını öne sürdü. Tıp otoriteleri, son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan antidepresanların, ciddi yan etkilerine karşı uyarıda bulundu.

İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 1

İngiltere'nin Surrey bölgesinde bankacılık yapan Wang, kaygı ve uykusuzluk problemleri için hastaneye gitti. Kendisine 3 farklı ilaç reçete edildiğini anlatan Çinli kadın, ilaçları kullanmaya başladıktan birkaç hafta sonra semptomlarının daha da kötüleştiğini fark etti. Yine de ilaçları kullanmaya devam eden Wang, bu defa zihnini ele geçiren intihar düşünceleriyle mücadele etmeye başladı. Aylar sonra ilacı bırakma kararı alan 48 yaşındaki kadın, ''Eğer antidepresan kullanımına devam etseydim, kesinlikle kendimi öldürürdüm'' dedi.

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İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 2

Wang, yaşadığı deneyimi paylaşarak, geçen Ocak ayında kendisine reçete edilen ilaçların riskleri hakkında yeterince bilgilendirilmediğini iddia etti.

"Hayatım bitti. İşimi kaybettim, neredeyse tüm arkadaşlarımı kaybettim, yatağa mahkum oldum, aileme bağımlı hale geldim'' diyen Wang, ''Zihnim tamamen donmuş gibi hissediyordum'' ifadelerini kullandı.

İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 3

Wang, ilaç tedavisine başladıktan sonra kaygılarının korkunç düzeyde arttığını fark edince tekrar bir psikiyatriste danıştı. Uzmanın da desteğiyle ilaçları kullanmayı bıraktı.

İngiltere’de SSRI’lar, depresyon tedavisinde tercih edilen ilaçlar arasında yer alıyor. Ancak sağlık otoritelerine göre, bu ilaçlar özellikle intihar düşüncelerine yol açabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 4

Wang, yaşadığı deneyimi resmi bir şikayet olarak NHS’ye bildirdi. Yapılan incelemede, Çinli kadına sertralin hakkında yeterince bilgi verilmediği tespit edildi.

Wang’a reçete edilen sertralin ve sitalopram, Prens Michael’ın kızının eşi Thomas Kingston tarafından da kullanılmıştı ve Kingston, geçen yılın şubat ayında intihar etmişti. Kingston’a, semptomları düzelmediği için önce sertralin, sonra sitalopram verilmişti.

Kingston’ın ölümüne dair yapılan incelemede, intiharının kaygı bozukluğu ve yeni reçete edilen ilaçlarla ilişkilendirilebileceği ortaya çıktı. 

İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 5

2023-24 yılında, yaklaşık 89 milyon antidepresan ilacı reçete edildi. İngiltere’nin ilaç düzenleyici kurumu MHRA; sitalopram, sertralin ve mirtazapin gibi ilaçların olası ölümcül yan etkilerini incelemeye aldı. 2014’ten bu yana, bu ilaçlarla bağlantılı 185 ölüm raporlandı. Ancak, uzmanlar bu ilaçların depresyon tedavisindeki etkinliğini sorgulamaya devam ediyor.

İyileşmek için içtiği antidepresanlar sonu oluyordu - 6

Antidepresanların serotonini artırarak depresyonu tedavi ettiği düşünülse de, bazı uzmanlar bu ilaçların aşırı serotonin salgılatarak sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtiyor. Psikiyatristler, antidepresan kullanan hastalarına yan etkiler konusunda endişelenmemeleri için tıbbi uzmanlarıyla görüşmelerini öneriyor ve ilaç bırakılırken uzmanların gözetimi gerektiğini vurguluyorlar.

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