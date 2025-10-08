İyileştirici dokunuşlar: Fiziksel temasın psikolojik etkileri

Vücudumuz bu sırada oksitosin yani “sevgi hormonu” salgılarken, beynimizde güven ve aidiyet duygusu harekete geçer. Özellikle stresli ya da yalnız hissettiğimiz anlarda, küçücük bir temas bile sakinleşmemize yardımcı olabilir ve iyileştirici bir etki yaratarak içsel dengemizi sağlamamıza destek olabilir. Hatta bazı anlarda kocaman bir sarılma, saatlerce konuşmaktan çok daha etkili olabilir; kelimelerin söyleyemediği kadar güçlü bir şekilde “yanındayım” diyebilir.



Temas kimimiz için huzur, kimimiz için mesafe anlamına da gelebilir. Bağlanma stilimiz başta olmak üzere, hayatımızdaki pek çok faktöre göre temasın anlamı değişebilir. (travmatik yaşantılar, kültürel farklılıklar vb.)