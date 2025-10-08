İyileştirici dokunuşlar: Fiziksel temasın psikolojik etkileri
Bir dokunuş, saatlerce süren konuşmadan daha etkili olabilir: Temas, kaygıyı azaltıyor, güveni güçlendiriyor ve yalnızlığı hafifletiyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren temasla büyür ve gelişiriz. Anne kucağındaki ilk sıcaklık, saçımıza değen şefkatli bir el, sevdiğimiz birinin elimizi tutması ya da omzumuza dokunuşu… Tüm bu temaslar sadece fiziksel bir yakınlık sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bize “Buradayım, güvendesin, değerlisin ve görülüyorsun.” mesajını vererek, karşımızdaki ile duygusal, derinlikli bir bağ kurmamızı destekler.