Izabel Goulart ile Kevin Trap evleniyor

Brezilyalı model Izabel Goulart ile Alman futbolcu Kevin Trapp evlilik hazırlıklarına başladı.
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Alman futbolcu Kevin Trapp ile geçtiğimiz yaz nişanlanan Brezilyalı model Izabel Goulart evlilik paylaşımında bulundu.
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34 yaşındaki model, "Yakında bayan Trapp olacağım" notuyla paylaşım yaparak düğün hazırlıklarına başladığını duyurdu.
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Rio Karnavalı'na olan tutkusuyla bilinen Goulart'ın karnaval konseptli düğün yapacağı da iddia edildi.
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28 yaşındaki kaleci, kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında devam ediyor.