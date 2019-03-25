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Izabel Goulart ile Kevin Trap evleniyor

Brezilyalı model Izabel Goulart ile Alman futbolcu Kevin Trapp evlilik hazırlıklarına başladı.

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    Alman futbolcu Kevin Trapp ile geçtiğimiz yaz nişanlanan Brezilyalı model Izabel Goulart evlilik paylaşımında bulundu. 


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    34 yaşındaki model, "Yakında bayan Trapp olacağım" notuyla paylaşım yaparak düğün hazırlıklarına başladığını duyurdu.


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    Rio Karnavalı'na olan tutkusuyla bilinen Goulart'ın karnaval konseptli düğün yapacağı da iddia edildi.


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    28 yaşındaki kaleci, kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında devam ediyor.
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