İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'de Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Yaralılardan biri, kalabalığı kışkırtarak izdihama yol açtıkları gerekçesiyle Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 13:03

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 1

ABD’de Teksas eyaletine bağlı Houstan şehrinde yapılan Astroworld Festivali’nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. O yaralılardan biri olan 23 yaşındaki Kristian Paredes, rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake ile birlikte organizayon şirketlerinden şikayetçi oldu. 

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 2

Paredes, şikayetinde, “Drake ile Travis Scott’un kalabalığı kışkırttığını” belirtti.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 3

Şikayetçi, önce sahne alan Drake’in, kargaşa çıkmasına rağmen Travis Scott ile birlikte performans sergilemeye devam ettiğini, bu nedenle kalabalığın kontrolden çıktığını” ileri sürdü.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 4

Paredes, bazılarının kalıcı olduğunu iddia ettiği yaralarının tedavisi için 1 milyon doların üzerinde tazminat talep etti.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 5

ABD medyası, 50 bin kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 300 kişinin kesik ve morluk gibi yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Festivalin ikinci ve son günü de iptal edildi.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 6

Travis Scott, konser sırasında izdihamı fark ettikçe durmuş, güvenlik görevlilerinden yardım etmelerini istemişti.

Twiter’dan bir açıklama yayımlayan Scott, “Dualarım yaşananlardan etkilenlerin aileleriyle. Dün gece yaşananlardan dolayı çok üzgünüm” demiş ve soruşturmanın gelişmesi için polisle işbirliği içinde olduğunu belirtmişti.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 7

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 8

Ünlü rap şarkıcısı ve organizatör Travis Scott, 2018'de Astroworld Müzik Festivali'ni başlatmıştı. Etkinlik 2020 yılında diğer birçok organizasyon gibi Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 9

İşte izdihamdan önce konserden yansıyanlar ve izdiham sonrası yaşananlar...

İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 10
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 11
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 12
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 13
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 14
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 15
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 16
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 17
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 18
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 19
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 20
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 21
İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası - 22

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