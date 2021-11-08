İzdiham çıkan konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD’de Teksas eyaletine bağlı Houstan şehrinde yapılan Astroworld Festivali’nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. O yaralılardan biri olan 23 yaşındaki Kristian Paredes, rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake ile birlikte organizayon şirketlerinden şikayetçi oldu.