İzmir bayram namazı saati 2025: İzmir’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet İzmir bayram namazı vakti)
İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte belli oldu. İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar ve diğer ilçelerinde namaz hazırlıkları yapanlar bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Bayram namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Peki İzmir’de bayram namazı saat kaçta? İşte, İzmir bayram namazı saatleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bu yıl en erken bayram namazı Iğdır’da kılınırken en geç ise Edirne ve Çanakkale’de kılınacak.Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek.Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak “Ramazan Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta? işte, bayram namazı vakitleri…