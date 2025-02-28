İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi)

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı. Şimdi ise ilk sahur ardından niyet etme ve iftar beklenecek. İzmir'de yaşayan pek çok vatandaş da illerindeki imsakiyeye göre bu geceki sahur saatini ve yarınki ilk iftar saatini öğrenmek istiyor. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta?

İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi) - 1

Milyonlarca Müslüman için önemli üç aylardan Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde eda edildi. Ardından Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Mübarek üç ayların sonuncusu olan manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayının sahur saatleri ile iftar vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte, İzmir ve diğer tüm illerin Ramazan 2025 İmsakiye bilgileri...

YAŞAM HABERLERİ

İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi) - 2

İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan'ın ilk sahuruna 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

İzmir'de ilk sahur için imsak vakti 06:16 olarak açıklandı.

İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi) - 3

İZMİR'DE İLK İFTAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart Cumartesi günü İzmir'de ilk iftar, akşam ezanının ardından saat 19:11'de açılacak.

İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi) - 4

2025 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İkamet ettiğiniz şehirdeki sahur ve iftar saatlerini, 29 gün boyunca aşağıdaki adresten takip edebilirsiniz.

NTV.COM.TR RAMAZAN İMSAKİYESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi) - 5

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?


Oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz.

Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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