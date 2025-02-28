İzmir'de sahur saat kaçta? 1 Mart İzmir ilk iftar saati (2025 Ramazan İmsakiyesi)
"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı. Şimdi ise ilk sahur ardından niyet etme ve iftar beklenecek. İzmir'de yaşayan pek çok vatandaş da illerindeki imsakiyeye göre bu geceki sahur saatini ve yarınki ilk iftar saatini öğrenmek istiyor. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta?
Milyonlarca Müslüman için önemli üç aylardan Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde eda edildi. Ardından Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Mübarek üç ayların sonuncusu olan manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayının sahur saatleri ile iftar vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte, İzmir ve diğer tüm illerin Ramazan 2025 İmsakiye bilgileri...