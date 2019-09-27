İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz: Aklım İstanbul'da

"Her ortamda hepimizin bildiği, sürekli aynı şeyleri söyleyen tipler olduğunubelirten Cem Yılmaz "Ben hikaye anlattığımda güldüğünüz şey, böyle tiplerin varlığı değil birinin böyle birinin varlığının anlamsız olduğunu hatırlatması. Ben böyle anlattıkça o adamlar azalıyor. Benim toplumsal faydam bu" dedi.