İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor

Helvacılığın genelde ata mesleği olarak yapıldığına işaret eden Helvacı, "3 kardeş baba mesleğini devam ettirdik. İmalatımız buradaydı fakat burası sit alanı ilan edildiği için ruhsat verilmedi, Akhisar’a taşıdık. Bu işin içinde doğduğum için büyük bir zevkle, özveriyle yapıyorum, hayatım burada geçiyor." dedi.



