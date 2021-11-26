İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor

İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'de 93 yıldır hizmet veren helvacı, müşterileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:59

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 1

"Mehmet Helvacı Oğulları" işletmesinin sahibi İhsan Helvacı'nın babası Mehmet ve amcası İbrahim Helvacı, ata mesleği helvacılığı sürdürmek üzere 1928'de Basmane'deki Anafartalar Caddesi'nde dükkan açtı.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 2

Kardeşinin iş yerini ayırmasıyla Mehmet Helvacı, 1942'de dükkanını tek başına işletmeye başladı.
İzmir'de 1947'de dünyaya gelen İhsan Helvacı da ilkokul yıllarından itibaren babasının iş yerinde çalışarak ustalığa kadar yükseldi. 1960'lı yıllardan itibaren işlerin başına geçen İhsan Helvacı, 1974'te iş yerinin adını "Mehmet Helvacı Oğulları" olarak değiştirdi.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 3

Ömrünün yaklaşık 65 yılını bu dükkanda geçiren İhsan Helvacı, iş yerinde kendisiyle yaşıt masa, vitrin, dolap, sandalye ve el aletleriyle çalışmaya devam ediyor.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 4

Dükkan, helva, tahin, lokum gibi ürünleri almak isteyenlerin yanı sıra eski İzmir'i özleyen, nostalji arayan çok sayıda müşteriyi kendisine çekiyor.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 5

İhsan Helvacı, yaptığı açıklamada, Basmane'deki en eski iş yerlerinden biri olan dükkanı, geçmişe sadık kalarak işletmeyi sürdürdüklerini söyledi.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 6

Ürünlerin de eski yöntemlere sadık kalınarak yapıldığını dile getiren Helvacı, genç neslin daha fazla helva ve tahin tüketmesi gerektiğini, bu ürünlerin gelişim çağındaki çocukların sağlığına faydasının bilimsel olarak da açıklandığını anlattı.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 7

Helvacılığın genelde ata mesleği olarak yapıldığına işaret eden Helvacı, "3 kardeş baba mesleğini devam ettirdik. İmalatımız buradaydı fakat burası sit alanı ilan edildiği için ruhsat verilmedi, Akhisar’a taşıdık. Bu işin içinde doğduğum için büyük bir zevkle, özveriyle yapıyorum, hayatım burada geçiyor." dedi.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 8

İşte diğer kareler...

İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 9
İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 10
İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 11
İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 12
İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 13
İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor - 14

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER