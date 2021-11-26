İzmir'in 93 yıllık helvacısı müşterilerine nostalji yaşatıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:59
"Mehmet Helvacı Oğulları" işletmesinin sahibi İhsan Helvacı'nın babası Mehmet ve amcası İbrahim Helvacı, ata mesleği helvacılığı sürdürmek üzere 1928'de Basmane'deki Anafartalar Caddesi'nde dükkan açtı.
Kardeşinin iş yerini ayırmasıyla Mehmet Helvacı, 1942'de dükkanını tek başına işletmeye başladı.
İzmir'de 1947'de dünyaya gelen İhsan Helvacı da ilkokul yıllarından itibaren babasının iş yerinde çalışarak ustalığa kadar yükseldi. 1960'lı yıllardan itibaren işlerin başına geçen İhsan Helvacı, 1974'te iş yerinin adını "Mehmet Helvacı Oğulları" olarak değiştirdi.
Ömrünün yaklaşık 65 yılını bu dükkanda geçiren İhsan Helvacı, iş yerinde kendisiyle yaşıt masa, vitrin, dolap, sandalye ve el aletleriyle çalışmaya devam ediyor.
Dükkan, helva, tahin, lokum gibi ürünleri almak isteyenlerin yanı sıra eski İzmir'i özleyen, nostalji arayan çok sayıda müşteriyi kendisine çekiyor.
İhsan Helvacı, yaptığı açıklamada, Basmane'deki en eski iş yerlerinden biri olan dükkanı, geçmişe sadık kalarak işletmeyi sürdürdüklerini söyledi.
Ürünlerin de eski yöntemlere sadık kalınarak yapıldığını dile getiren Helvacı, genç neslin daha fazla helva ve tahin tüketmesi gerektiğini, bu ürünlerin gelişim çağındaki çocukların sağlığına faydasının bilimsel olarak da açıklandığını anlattı.
Helvacılığın genelde ata mesleği olarak yapıldığına işaret eden Helvacı, "3 kardeş baba mesleğini devam ettirdik. İmalatımız buradaydı fakat burası sit alanı ilan edildiği için ruhsat verilmedi, Akhisar’a taşıdık. Bu işin içinde doğduğum için büyük bir zevkle, özveriyle yapıyorum, hayatım burada geçiyor." dedi.
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