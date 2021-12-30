İzzet Altınmeşe oğlunun ölümünden sonra ilk kez konuştu

Haberler 30.12.2021 - 11:20
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 10 gün önce 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 43 yaşındaki oyuncunun babası, oğlunun vefat etmesinin ardından ilk kez konuştu.
Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe, yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçti. 76 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım, işte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" dedi.
Altınmeşe, sözlerine şöyle devam etti:
"Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun."
İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, 21 Aralık'ta İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken İzzet Altınmeşe gazetecilere açıklamada bulundu.
Sanatçı, "Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz" dedi.
Altınmeşe ayrıca, "Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan bir gün önce görüştük" sözlerini ekledi.
Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Ali Murat Altunmeşe'nin 31 yaşındaki kardeşi Fırat Altunmeşe de tanınan bir oyuncu.
Ali Murat Altunmeşe, İzzet Altınmeşe'nin büyük oğludur. 1979 doğumlu olan Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler şöyle: Ali Baba ve 7 Cüceler (2015), Bir Don Juan Öldürmek (2014).
Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.