İzzet Altınmeşe oğlunun ölümünden sonra ilk kez konuştu

Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe, yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçti. 76 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım, işte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" dedi.