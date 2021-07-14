Jackie Chan: Çin Komünist Partisi üyesi olmak istiyorum

"KARAKTER PROBLEMLERİ VAR"

Bir kullanıcı, “Ülkesini seviyor olabilir ve çalışkandır ama karakter problemleri var. Partiye katılmaması daha iyi” derken, pek çok kullanıcı, Chan’i, evliliğinde sadakatsiz davranmakla suçladı.

Chan, 2015’te oyuncu Elaine Ng ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.