Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı

Fransa'da medya patronu Arnaud Lagardere'nin eşi Jade Lagardere sahtecilikten suçlu bulundu. Kendisi adına başka bir kadını ehliyet sınavına sokan Belçikalı modele ceza verildi.

02.07.2021 - 14:13

Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı - 1
Fransa’nın en önemli medya patronlarından Arnaud Lagardere ve eşi Belçikalı süpermodel Jade Lagardere’nin adı bir sahtecilik skandalıyla gündemde.

Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı - 2
The Times’ın haberine göre, 30 yaşındaki Jade Lagardere 2015 yılında bir kadına kendisi adına ehliyet sınavına girmesi için 15 bin euro ödemede bulundu.
Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı - 3
Suçlamaları reddeden Lagardere, eski korumaları olan Jerome G’nin gerçekleştirdiği işlerden haberi olmadığını savundu.
Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı - 4
Mahkemede ifade eden Jerome G, ilk duruşmalarda yaptığı eylemlerden patronlarının haberi olmadığını söylese de sonrasında ifadesini değiştirdi.
Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı - 5
Okları 60 yaşındaki iş adamı Arnaud Lagardere’ye çeviren Jerome G, “Bay Lagardere bana yüzde 100 sonuca ulaşacak bir çözüm bulmamı istedi. O dönem hamile olan Jade’in evden çıkmaması gerektiği konusunda beni uyardı” dedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER