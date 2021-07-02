Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı

Fransa'da medya patronu Arnaud Lagardere'nin eşi Jade Lagardere sahtecilikten suçlu bulundu. Kendisi adına başka bir kadını ehliyet sınavına sokan Belçikalı modele ceza verildi.

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02.07.2021 - 14:13

Fransa’nın en önemli medya patronlarından Arnaud Lagardere ve eşi Belçikalı süpermodel Jade Lagardere’nin adı bir sahtecilik skandalıyla gündemde.





The Times’ın haberine göre, 30 yaşındaki Jade Lagardere 2015 yılında bir kadına kendisi adına ehliyet sınavına girmesi için 15 bin euro ödemede bulundu.

Suçlamaları reddeden Lagardere, eski korumaları olan Jerome G’nin gerçekleştirdiği işlerden haberi olmadığını savundu.

Mahkemede ifade eden Jerome G, ilk duruşmalarda yaptığı eylemlerden patronlarının haberi olmadığını söylese de sonrasında ifadesini değiştirdi.

Okları 60 yaşındaki iş adamı Arnaud Lagardere’ye çeviren Jerome G, “Bay Lagardere bana yüzde 100 sonuca ulaşacak bir çözüm bulmamı istedi. O dönem hamile olan Jade’in evden çıkmaması gerektiği konusunda beni uyardı” dedi.