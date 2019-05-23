James Bond setinde kaza geçiren Daniel Craig ameliyat olacak
ntv.com.tr
25’incisi çekilen James Bond serisinde beşinci kez 007 karakterini canlandıran Daniel Craig, sette geçirdiği kaza sonrası ayak bileğinden operasyon geçirecek.
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James Bond serisinin 25’inci filmini çekerken sette kaza geçiren Daniel Craig, ameliyat olacak.
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Jamaika’daki sette yaralanan ve ayak bileğinden küçük bir operasyon geçireceği açıklanan Craig iyileşene kadar çekimler durdurulacak. Operasyon sonrası Craig’in iki hafta dinleneceği açıklandı.
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Sete ara verilmesine rağmen filmin vizyon tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Film yine Nisan 2020’de vizyonda olacak.
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51 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu ayın başında sette geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı. Craig’in bir koşma sahnesini çekerken ayak bileğinden yaralandığı duyurulmuştu.
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Öte yandan Cary Joji Fukunaga’nın yönetmenliğini üstlendiği ve 25’incisi çekilen James Bond filminin adı henüz açıklanmadı.