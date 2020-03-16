OLGA KURYLENKO

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.