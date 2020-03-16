ntv.com.tr 16.03.2020 - 11:15 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:17
OLGA KURYLENKO
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı.
Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.
Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.
Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.
Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.
ELIAQUIM MANGALA
İspanyol kulübü Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.
Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi" ifadelerini kullandı.