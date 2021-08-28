James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor

Önümüzdeki haftalarda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni Bond filminin oyuncularından Lashana Lynch, serideki rolü açıklandığından beri karşılaştığı ırkçı yorumlar hakkında konuştu. "Trollere diyecek bir şeyim yok" diyen yıldız oyuncu "Kariyerim, rol seçimlerim ve yalnızca kendim olmam, gerçek anlamda gücümüze ışık tutuyor" dedi.

28.08.2021 - 16:25

James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor - 1
Lashana Lynch, Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) canlandırdığı 007 rolüne dair yapılan ırkçı yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu.


James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor - 2
Independent Türkçe'nin aktardığına göre yıldız oyuncu Lynch, "Ne düşündüğünüzün beni ilgilendirmediğini söylemek dışında trollere diyecek bir şeyim yok" dedi.


James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor - 3
33 yaşındaki oyuncu, "Kendi doğrularınızla yaşama özgürlüğüne sahipsiniz, tıpkı benim de kendi doğrularımda yaşama özgürlüğüm olduğu gibi" dedi.


James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor - 4
Lynch sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlış ve yetersiz temsil edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sesimiz yokmuş gibi hissederken dünyadaki herhangi birinin bizim için bizim gerçeğimizi anlatmasını arzulamanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz."


James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor - 5
"Ve umuyorum ki kariyerim, rol seçimlerim ve yalnızca kendim olmam, gerçek anlamda gücümüze ışık tutuyor"

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