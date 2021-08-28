James Bond'un 007'si siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch: Kendim olmam gücümüze ışık tutuyor

33 yaşındaki oyuncu, "Kendi doğrularınızla yaşama özgürlüğüne sahipsiniz, tıpkı benim de kendi doğrularımda yaşama özgürlüğüm olduğu gibi" dedi.

Lynch sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlış ve yetersiz temsil edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sesimiz yokmuş gibi hissederken dünyadaki herhangi birinin bizim için bizim gerçeğimizi anlatmasını arzulamanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz."





